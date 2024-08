Ni De Paoli logró rescatar a un Colón paupérrimo que cosechó su tercera derrota al hilo

El elenco sabalero no tuvo reacción anímica ni futbolística. Fue un papelón lo realizado en Salta, que sin dudas, agudiza aún más la crisis en la que está inmerso.

Colón sumó su tercera derrota consecutiva

Fue realmente deslucido el primer tiempo entre Colón y Gimnasia y Tiro. Las condiciones del campo de juego, no ayudaban para que el balón se trasladara con fluidez y en consecuencia se jugó mucho por arriba y poco por abajo.

Pelotazos, balones divididos, infracciones e imprecisiones, todo eso pasó en los primeros 45'. Ninguno de los dos equipos lograba imponer un estilo y se prestaban en el balón.

En ese terreno de fricción, el equipo local se sentía más cómodo. Sin inquietar en ataque, pero jugando al pelotazo y tratando de incomodar a Colón.

No pasaba nada frente a los arcos. Gimnasia y Tiro insinuó con una jugada en donde la defensa de Colón se mostró desatenta y de un saque lateral, Juan Rocca quedó de frente al arco, pero no alcanzó a rematar, ya que lograron incomodarlo.

Y posteriormente, arrimó cierto peligro con un tiro de esquina al segundo caño, que un defensor no llegó a conectar. En Colón, la más clara llegó a los 39' con un anticipo de cabeza de Axel Rodríguez luego de un tiro de esquina ejecutado por Braian Guille.

Pero cuando nada pasaba y Colón estaba un poco mejor que su rival, llegó el gol de Gimnasia y Tiro, que contó con errores puntuales de varios jugadores sabaleros.

Sebastián Prediger tocó hacia un costado para Nicolás Talpone quien no pudo controlar el balón. Lo aprovechó Tomás Attis quien encaró, remató, tomó el rebote y buscó habilitar a un compañero. Allí apareció Daniel Carrasco, quien desde el piso alcanzó a tocar el balón hacia un costado para Juan Rocca, quien de frente al arco remató al primer palo para marcar a los 40' el 1-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1823078337742307448&partner=&hide_thread=false ¡Gol de @gytoficial! Error en la salida del Sabalero aprovechado por Juan Rocca que definió de primera para poner el 1-0 sobre el final del complemento. Seguí el partido EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá: https://t.co/F5osJZb1py#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/XplXi04GT8 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 12, 2024

No llegó a cubrir Paolo Goltz, ni tampoco Henríquez, quien quedaron desairados en esa acción. El primer tiempo era parejo y mal jugado, por lo cual el empate era el resultado acorde, en función de lo hecho por ambos equipos. Pero ese error Colón lo pagó caro.

Para el inicio del segundo tiempo, De Paoli decidió no realizar variantes, apostando por el mismo equipo del primer tiempo. Sin embargo, en el primer cuarto de hora, a Colón le costó hacer pie y en ese contexto, Gimnasia y Tiro jugaba mejor.

Pero el elenco local no aprovechaba las ventajas que le otorgaba el Sabalero. El conjunto salteño se imponía en las pelotas divididas y mostraba mayor concentración.

Llegando a los 20' el entrenador rojinegro movió el banco y mandó a la cancha a Genaro Rossi y Federico Jourdan, para las salidas de Axel Rodríguez y Nicolás Delgadillo.

Colón tenía la pelota y Gimnasia y Tiro lo esperaba replegado para apostar a la contra. Al Sabalero le costaba encontrar espacios y terminaba jugando por arriba.

Y en ese contexto, el elenco local se sentía cómodo, ya que neutralizaba los pelotazos frontales. El partido era luchado, sin ideas, ni mucho menos claridad. Pero eso favorecía claramente a Gimnasia y Tiro, que hacía su negocio.

Para jugar el último cuarto de hora, De Paoli mandó a la cancha a Nicolás Leguizamón y Bruno Juncos, para terminar jugando con tres centrodelanteros.

Más allá de esa intención manifiesta por atacar con mucha gente, Colón se repetía en los pelotazos frontales, siendo su único argumento ofensivo. Y eso le facilitaba las cosas a su rival.

Colón terminó chocando con la defensa rival una y otra vez. El equipo jamás mostró reacción como para llevarse por delante a su rival y terminó cayendo sin pena ni gloria.

Una derrota durísima, la tercera consecutiva, que lo deja a seis puntos del líder que es Gimnasia de Mendoza, a quien recibirá el domingo en el Brigadier López. Quizás sea la última chance para resurgir.

Síntesis

Gimnasia y Tiro: 1-Federico Abadía; 2-Ezequiel Neira, 6-Adolfo Tallura, 3-Daniel Abello; 8-Juan Galetto, 5-Roberto Birge, 4-Ivo Cháves, 11-Facundo Heredia; 7-Juan Rocca, 9-Tomás Attis y 10-Daniel Carrasco. DT: Rubén Forestello.

Colón: 1-Tomás Giménez; 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Fabián Henríquez; 4-Oscar Garrido, 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone, 11-Nicolás Delgadillo; 10-Braian Guille; 8-Axel Rodíguez y 9-Javier Toledo. DT: Rodolfo De Paoli.

Goles: PT 40' Juan Rocca (G).

Cambios: ST 18' Genaro Rossi x Rodríguez (C), Federico Jourdan x Delgadillo (C), 25' Walter Busse x Rocca (G), Fabricio Rojas x Carrasco (G), 27' Bruno Juncos x Talpone (C), Nicolás Leguizamón x Guille (C), 33' Facundo Castet x Prediger (C), 35' Lautaro Gordillo x Attis (G), 42' Exequiel Narese x Cháves (G).

Amonestados: Henríquez, Castet y Jourdan (C), Neira, Carrasco y Birge (G).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: El Gigante del Norte.