El presidente de Colón José Vignatti se refirió a la situación de aquellos jugadores con los cuales estuvo negociando para renovar los contratos. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el dirigente sabalero marcó diferencias respecto al manejo que tuvo Matías Fritzler y también manifestó que Estigarribia tiene una oferta muy importante de México.

"Se dijeron innumerables cosas, que estuvieron lejos de la realidad. Por ejemplo que tal o cual jugador nos interesaba, pero primero debíamos arreglar los contratos que habían finalizado. Y después hablar de un proyecto a futuro sin saber cuando vuelve el fútbol. Por lo general nosotros primero tratamos de solucionar las cosas que pasaron", comenzó contando.

A la hora de hablar de nombres propios indicó: "Nosotros llegamos a un acuerdo con la mayoría de los jugadores, en el caso de Estigarribia estaba ímplicito una posibilidad que siga, pero nos manifestó en las últimas horas que tiene una oferta muy importante de México. Por lo cual estamos lejos de poder competir con esas ofertas y por ese camino será imposible que siga. Y en el otro caso (Fritzler) no me gusta dilucidar públicamente las diferencias, es una cuestión de negociación y algunos lo entendieron y otros no".

Consultado por la medida que adoptó Fritzler de mandarle al club una carta documento respondió: "En mi opinión, no es una metodología muy elegante seguir negociando de esta manera, pero cada uno tiene su manera de pensar. Esta situación aleja sensiblemente las posibilidades de un arreglo a futuro. Es muy común que surjan esas cuestiones, pero en la mayoría de los casos se soluciona antes de llegar a esa instancia. No me gusta dilucidar las diferencias a través de los medios. Eso en todo caso se puede hacer cuando las instancias están agotadas".

image.png José Vignatti criticó la manera en qué se manejó Matías Fritzler.

Sobre la continuidad de Guillermo Celis y Fernando Zuqui dijo: "Estuve hablando con el representante de Celis. Pero son jugadores extranjeros que piden sus contratos en dólares y Colón no va a aceptar contratos en dólares. Y por Zuqui en un momento Estudiantes nos tiró la posibilidad de una prórroga hasta fin de año, pero la propuesta que le hicimos no tuvo respuesta de Estudiantes".

"Fuimos resolviendo los contratos que finalizaron el 30 de junio, con los demás futbolistas tendremos que resolver a futuro los contratos, pero hay buena predisposición de todos. El escenario cambió de la noche a la mañana y no es difícil de entender. La televisión está al día y es el mayor ingreso que tenemos, pero no hay perspectiva de venta de jugadores, ni tampoco de cobros. Todos estamos en la misma situación, los ingresos se redujeron a cero", manifestó.

En cuanto a los ingresos que percibe el club expresó: "La recaudación por cuota societaria bajó bastante, además hace casi dos años que no aumentamos la cuota societaria, porque ya demasiado esfuerzo están haciendo los socios. El atractivo principal es el fútbol y la realidad es que el fútbol no está".

En otro tramo de la charla le preguntaron por las charlas con el técnico sabalero "Eduardo está cumpliendo la cuarentena y por ese motivo no nos pudimos juntar. En estos días la cumplirá y a partir de allí comenzaremos a estar en contacto permanente para que al momento de entrar a la cancha conformar un equipo competitivo. El panorama se va modificando permanentemente. Los argentinos están mirando al exterior lo mismo que los jugadores extranjeros", detalló.

Por último se refirió al tema de Brian Galván "Es un hecho aislado, estamos hablando de un jugador que no completó un partido entero en cuatro años y donde personas inescrupulosas se abusaron de la confianza de la gente y tal vez del propio jugador. Es un tema que tampoco hay que darlo por perdido porque estuvo envuelto en algunas irregularidades manifiestas. Colón hizo una presentación en la FIFA contra el jugador y contra el club de la MLS (Colorado Rapids). Esperaremos llevar adelante este reclamo y tenemos suficientes motivos para ser optimista en este tema".