Olivera se despidió de Atlético Nacional: ¿vuelve a Colón?

En ese sentido, uno de los primeros nombres que se los relacionó a Colón en el inicio del receso fue a Emmanuel Olivera, exjugador del club que viene de actuar con buen suceso en Atlético Nacional de Colombia, donde era líder y referente pero no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato.

locomotora Florito.jpg Alejandra Locomotora Oliveras y Betina Florito José Busiemi/ UNO Santa Fe

De hecho, en las últimas horas, Emmanuel Olivera escribió una sentida carta de despedida para el mundo Atlético Nacional, la cual indica: "Supe lo que era defender los colores de un grande del continente. Siempre había que dar más del 100 %. Nunca me guardé nada, hasta lesionado jugué, pero así soy, así me crie. En la vida aprendí que las cosas no se hacen a medias y a esta institución le di todo de mí".

“Me voy con sentimientos encontrados, pero lo más hermoso fue ver como mi familia sintió el calor y el cariño de ustedes. Que se escuchara ese coro ‘argentino, argentino’ fue algo indescriptible”, confesó el jugador de 32 años, quien llegó al club procedente de Colón.

De esta manera, con el pase en su poder, condición con la cual prefiere negociar José Vignatti, históricamente, Emmanuel Olivera dio un paso clave para su futuro, y Colón se encuentra a la expectativa, contándolo como una firme chance para reforzar la defensa de cara al 2023.