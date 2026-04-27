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El déficit que viene mostrando Colón en los últimos partidos

Colón perdió eficacia en los últimos partidos y los números así lo indican. El equipo debe recuperar la contundencia para seguir peleando arriba

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 10:26hs
Colón apenas marcó un gol en los últimos tres partidos y fue de penal ante Racing de Córdoba.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón apenas marcó un gol en los últimos tres partidos y fue de penal ante Racing de Córdoba.

En los 10 partidos que lleva jugados, Colón marcó 11 goles, una cifra baja teniendo en cuenta el plantel de Colón y la presencia de Alan Bonansea, uno de los goleadores que tuvo la Primera Nacional el año pasado.

Colón y la falta de eficacia

Si bien es cierto que en la Zona A, Colón está entre los cuatro equipos que más goles marcaron, detrás de Deportivo Morón (16) y Deportivo Madryn (13) y San Telmo (11), está claro que no alcanza.

El dato más saliente indica que Colón marcó un gol en los últimos tres partidos y el mismo fue de penal, Lo marcó Ignacio Lago en la victoria por 1-0 ante Racing de Córdoba.

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De hecho, los últimos dos goles del Sabalero fueron anotados desde los 12 pasos. Ya que al mencionado, hay que sumarle el tercero ante San Miguel, que también convirtió Lago desde el punto del penal.

Y es que a la falta de gol de los últimos dos partidos, se le sumó poca generación en ataque. Y en eso tendrá que mejorar el equipo dirigido por Ezequiel Medrán para seguir estando arriba en la tabla.

Colón partidos efectividad
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