Ortiz: "Veo un Colón muy ordenado desde que firmé el contrato"

El defensor de Colón, Guillermo Ortiz, habló después de este buen inicio y no dudó en decir que "queremos que la gente que va a la cancha vea un equipo predispuesto"

Más adelante apuntó que "la primera llamada fue en diciembre, no se había casi abierto el libro de pases, se comunicó la dirigencia, después me demostró sus ganas el Pata. Tenía que volver a Godoy Cruz, esperé unos días, muchas charlas, mensajes, ellos tenían que armar el plantel. Se fueron dando las negociaciones, tenía la idea de volver, conozco el mundo Colón. Es más fácil tomar la decisión. Vengo a rendir, pero la gente siempre quiere que uno rinda dentro de la cancha".

El objetivo del actual cuerpo técnico

El defensor que viene de jugar en Chile no dudó en decir que "la idea del cuerpo técnico es clara, por eso cuando el futbolista tiene allana muchas cosas se tiene que enfocar en el fin de semana, el que vino y el que se quedó sabe donde está la luz al final del túnel. Todos queremos ascender y sabemos lo que es el mundo Colón. Hay que salir a buscar los partidos. Cuando uno se encuentra con un grupo así, con una mirada o una charla se lo manifestamos los más experimentados al grupo para ir todos de la mano".

Y después, reconoció: "Siempre miraba a Colón, fue una lástima el descenso porque se consiguieron cosas importantes, se hicieron las cosas mal en muchos aspectos por eso está en el ascenso. En mi etapa pasado muchos me dijeron que lo iba a extrañar a Colón, dicho y hecho, la adrenalina del partido de local, la gente que te hace sentir cómodo, viajas y siempre hay un hincha de Colón. Es algo difícil porque queda seguirlo a la distancia, por redes. Cuando Colón salió campeón me puse a llorar porque tenía muchos compañeros. Cuando me ofrecieron volver fue más fácil la decisión".

El momento de la institución rojinegra

Ortiz también apuntó que "por lo que me toca ver y estar en el día a día, está mucho más ordenado de lo que me imaginaba. Estoy hace poco, hay diálogo, predisposición, fui a la sede, me informo, las energías buenas te lleva a estar en el mismo camino. Un club muy ordenado desde que firmé el contrato, hablé con la mayoría de los dirigentes. Estamos todos por la misma senda. Lo que puedo ver en el Predio siempre hay gente a disposición".

Y luego, agregó: "Es una plaza muy importante en el fútbol argentino, tenemos que estar a la altura, podemos tener partidos malos o regulares, a la gente que va a la cancha que vea un equipo predispuesto, que siemrpe estará con nosotros, ese apoyo hay que usarlo a favor y demostrarlo de la cancha hacia afuera. Los chicos del club tienen que estar preparados, cada uno debe recibir todo eso de la mejor manera".

En otro tramo de la charla subrayó: "El respaldo dirigencial es muy bueno para el jugador, lo sentimos, siempre hay gente al lado nuestro, Rafa (Maceratesi) o Iván (Moreno) siempre están pendientes y preguntan si falta algo. El cuerpo técnico pasó por el club, sabe lo que se está jugando".

Antes de su despedida, admitió que está enfocado también en completar sus estudios secundarios, al expresar que "cuando estuve la primera vez acá, había dejado en segundo año, hice otra parte y me quedó quinto año colgado, ahora en estos días charlé con la misma gente para poder terminar mis estudios secundarios. Lleva su tiempo pero quiero terminarlo".