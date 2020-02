Diego Osella se mostró muy golpeado luego de la derrota ante Newell's, ya que el equipo no le dio ningún tipo de respuesta futbolística y anímica, mientras que también se refirió a su responsabilidad en el momento del equipo e incluso se atrevió a hablar sobre su continuidad.

Encima ahora se viene Boca, a quien el Sabalero recibirá el próximo viernes, a partir de las 21.10, que llegará a Santa Fe con la misión de sumar de a tres para alcanzar a River en lo más alto de la Superliga, a dos fechas del final.

Osella habló con De Una Otro Buen Momento, que se emite por Radio La Red AM 910, donde se refirió al momento que atraviesa el Sabalero, en función del choque que se viene ante el escolta del campeonato: "Nosotros hicimos lo peor del campeonato, fue una producción muy baja. Habíamos hecho un partido parejo ante Racing con nuestras armas, más allá que nos dominaron en cuanto a tenencia. Lo mismo con Defensa de visitante. Pero ante Newell's dimos un paso hacia atrás, estamos en una situación límite, donde hay que empezar a encontrar resultados, por la situación del club y por nosotros, no soy hipócrita y vivimos de resultados".

En cuanto al rival que tendrá enfrente el próximo viernes, dijo: "De Boca preocupa todo, pero más allá lo bien que viene jugando hay que levantar el nivel colectivo e individual nuestro, sino no vamos a tener chances".

Volvió a la situación por la cual transita Colón y reflexionó: "Uno puede manejar su ansiedad y la del grupo, pero hay lugares donde no llega. Es lógica la incertidumbre de la gente cuando no llegan los resultados, sucede en todos lados y no somos la excepción. Pero tenemos que enfocarnos en resolver el problema, ante Boca que jugará sus chances que sabe que no solo depende de lo que hace sino que también de otros resultados. Para nosotros es complicado pero bueno que sea un viernes ante esta clase de rival. Para encontrar la motivación lógica que significa jugar ante Boca y para salir rápido de lo que hicimos".

"Generalmente los equipos emergentes siempre salen con la confianza que da el orden, para luego ir soltándose. Cuando agarramos Newell's en las primeras 10 fechas empatamos ocho partidos, lo enderezamos y luego el equipo peleó el campeonato. Cada golpe que asimilamos es duro, pero tengo claro al rival que vamos a enfrentar. Por cómo están los equipos el golpe por golpe no nos serviría, sería menospreciar lo que vamos a enfrentar. Lo escuchaba a Mario (Sciacqua) que intentó una cosa, luego otra, y cuando vas al golpe a golpe lo terminás sintiendo. Hay que hacer el partido largo, de 90 minutos, y tener la paciencia y capacidad para saber dónde tenemos que jugarlo. Este es un Boca distinto, con un protagonismo asumido de Tevez, con las bandas bien trabajadas con Buffarini-Salvio y Fabra-Villa. Un doble cinco de juego que encuentra el pase entre líneas. No será nada raro, plantearemos un partido incómodo pero sobre todo tratar de levantar el nivel", destacó en otra parte de la charla.

También se refirió al nivel de los delanteros Lucas Viatri y Luis Rodríguez, y dijo: "Vamos a seguir probando, tengo tiempo, pero tengo claro qué los puede molestar a Izquierdoz y Alonso, la velocidad los molestará más que la referencia. Veremos cómo lo diagramaremos. Boca va a correr los riesgos lógicos que viene corriendo, pero los partidos de visitante en Santiago del Estero y Córdoba lo ganan con corridas, con salidas rápidas".

"Boca es un equipo que cuando abre el marcador te obliga a salir y en el golpe por golpe se impone. Lo que no hay que cometer es que te corra como lo hizo ante Central Córdoba, porque no te da chances. Si no hay marcación en ataque o coberturas no te da chances. Estudiantes por ejemplo con todo el entusiasmo, se terminó cuando apareció la jerarquía de los jugadores de River".

En la parte final de la charla, dijo: "Duermo, por ahí me ayudo, con una media pastillita para dejar que funcione la cabeza a mil, no solo para saber lo que trabajará al día siguiente sino para cómo resolver esta clase de partidos. Es estresante, a veces pienso que no está bueno estar siempre peleando por cosas como nos tocó últimamente. Pero soy un agradecido de poder dirigir, pero es bueno preocuparse pero que lo principal pasará por lo que hagamos nosotros, por lo que sucedió ante Defensa o Racing, conociendo al rival pero sabiendo que cada uno será protagonista a su manera, pero tendremos que capitalizar lo que Boca intente hacer con los riesgos de un equipo protagonista".