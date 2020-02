Osella: "No nos podemos sacar la final de la Sudamericana"

Este miércoles luego de lo que fue el entrenamiento matutino que se desarrolló en el predio, Diego Osella habló en conferencia de prensa. El presente del equipo es preocupante, Colón está en zona de descenso y viene nada menos que Boca. En función de esta realidad, el DT habló de todos los temas, haciendo hincapié en el aspecto mental del grupo.

En el inicio de la charla lo consultaron por la formación titular y respondió: "Lo vamos a definir el mismo día, si bien tengo la idea de la formación, vamos a esperar todavía, quedan jueves y viernes mismo, en principio a lo que veníamos usando tenemos que reemplazar a Aliendro expulsado y Vigo entraría por Díaz. Cambiamos sistema ayer, pusimos un equipo sin demasiadas referencias del rival, entendemos que es un rival que toma riesgos y necesitamos velocidad por las bandas".

Y agregó: "Con Newell's fue la peor producción nuestra del proceso y necesitamos encontrar una reacción, no es culpable el futbolista que sale, necesitamos tocar y cambiar no solo el sistema sino intérpretes. Cuando suceden partidos bajos como el de Newell's, con cinco fechas transcurrridas es necesario modificar, no nos alcanza, estamos endebles y como ustedes (por la prensa) se encargaron de informar o recalcar, lo que venimos haciendo es malo".

Sobre Boca dijo "Central Córdoba le planteó un partido de igual a igual y a los 20 minutos estaba terminado, con espacios tiene jugadores muy rápidos, hay una porción del campo para Tevez, muy buen desdoble de Buffarini y Fabra, doble volante central con Campuzzano más rígido y Fernández que le cambiaron la forma de jugar, recibe y hace jugar. Con Soldano solidario para marcar movimientos cuando tiene el balón y cuando no retrocede. Está a tres puntos de River, viene de meter siete goles en dos partidos, tenemos que saber virtudes y debilidades porque no nos sobra nada. No menosprecio el presente de Boca y me paro en el del golpe a golpe porque no lo creo conveniente".

En relación a una declaración suya en las últimas horas que dijo que tiene que tomar una pastillita para dormir expresó: "Siempre me cuesta dormir, debo tener el sueño liviano. El grupo tuvo una fuerte autocrítica de parte de todos e intentando resolver lo que se puede, que lo que nos pasó nos sirva de enseñanza. Es difícil pelear el descenso y convencer en un equipo popular, en otro es más sencillo, me tocó en Olimpo y encontramos respuestas rápidas, acá no le pidan que entiendan a la gente, la crítica de ustedes es normal, son muchos medios y se hace una bola difícil de parar. La gente de Colón que tiene en cada convocatoria se magnifica todo, lo sabía desde el primer día que llegué en 2012, no me gustan que se metan con el trabajo. Después la crítica no me va a enojar, la producción me enoja, habíamos trabajado otra cosa para Newell's y vimos un equipo sin reacción, intentamos cambiar eso desde los nombres, el trabajo y la imagen".

A la hora de pensar si el partido ante Boca es determinante para su futuro opinó: "Siempre que tomé una decisión de ese tipo lo hice en función de las respuestas que uno encuentra por parte del futbolista. Después hay una comisión directiva que resuelve, pero es un proceso que apenas tiene cinco partidos, recién inicia, pero la sucede que la situación apremia. Es difícil, quedan 12 fechas por adelante y ahí pasará por las ganas dirigencial que por lo que pretendo yo".

Y siguió: "Se que esto no es fácil, me ha costado todo y trato de cuando tomo una decisión lo hago en función de una sucesión de hechos que no me daban la posibilidad de modificarlo. En ese 2014 cuando me fui de Colón se sabía que el equipo iba a ascender estaba 2º con un gran plantel. Pero hubo un montón de cosas que no me gustaron y no las negocio y por eso me fui, pasan por las convicciones de cada uno. Yo estoy muy a gusto en Colón, entiendo el problema, es una situación de porquería que no le gusta a nadie. Yo vengo trabajo las dos horas o dos horas y cuarto y lo sigo haciendo por la tarde, después hasta ahí llego yo. Después está la gente que evaluará nuestro trabajo, muchos evalúan el trabajo, muchos evalúan el resultado y si hablamos de resultados, los resultados no son buenos".

Por último el DT sabalero se refirió a la parte mental del plantel "Yo no quiero sacarle responsabilidad al trabajo, a la idea, los intérpretes son casi siempre los mismos, estamos parados sobre los mismos futbolistas a excepción de alguno que no pueda estar como Aliendro expulsado y Pierotti que llegó a las cinco amarillas. Hay una cuestión actitudinal que es difícil de explicarlo, hay algo más poderoso que la actitud positiva y es la actitud negativa. Generalmente es inconsciente, porque yo no lo hago a propósito de transformarme en una persona negativa. Pero eso se contagia y dentro de un grupo es terrible, nosotros no nos podemos sacar la final de la Copa Sudamericana".

Y finalizó: "Pero River también perdió la Copa Libertadores faltando dos minutos y a la semana tuvo que ir a jugar una final de Copa Argentina y pudo cambiar el chip. Y no comparo para bien o mal, pero fijate vos lo duro que es. Y uno trabaja con la palabra, con la acción, no solo en el campo, sino con la confianza. Hicimos algunos cambios, pero mínimos, no fuimos cambiando de a 10 jugadores. Existe una cuestión de confianza, de actitud, que no solo hay que entenderla. Fijate que rápido salió River y todo lo que nos está costando a nosotros y nos quedamos instalados en esa final, lo que pasó ya está y no se puede arreglar. Y para Colón fue maravilloso, como el espectáculo que brindó la gente, pero hoy tenemos que pararnos en el problema real que es éste y salir a jugar con Boca con todo lo que significa y tratar de jugar el mejor partido de nuestra historia".