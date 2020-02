Francisco Ferraro estuvo presente en el predio y allí charló con Diego Osella y el resto de su cuerpo técnico y luego charló con Radio Sol 91.5 en donde salió a respaldar al entrenador. Es la misma situación de hace algunos meses, cuando los dirigentes querían despedir a Lavallén y fue Pancho el que les dijo que lo mejor era que siguiera. En esa situación, primó la postura del secretario técnico.

Aunque en este caso, los dirigentes encabezados por el presidente José Vignatti tendrían tomada la decisión de cambiar de técnico no coincidiendo con la decisión de Ferraro. De todos modos, este cónclave se realizará por la tarde y además de Vignatti estarían presentes los vicepresidentes Alonso, Fleming y Darrás.

El propio Osella en conferencia de prensa manifestó que nunca le haría mal a Colón y a diferencia de Lavallén, no pondría reparos en aceptar de la decisión de la dirigencia. Entre los nombres que suenan para sucederlo, la primera opción sería Pedro Troglio quien está dirigiendo en Honduras.

Respecto al presente del equipo, Ferraro indicó: "Estoy muy preocupado por la situación, los primeros 45' ante Boca fueron muy buenos, de lo mejor que hizo el equipo y después se desmorona todo con el primer gol. Es todo mental, son momentos dificiles el equipo quiere salir y no puede, el jugador quiere salir y no puede".

LEER MÁS: Colón es una máquina de hacer todo mal

Para luego agregar "Se trabaja muy bien, porque estoy todos los dias en los entrenamientos, sé lo que trabaja este cuerpo tecnico lo que le da al jugador y al equipo para enfrentar al rival, las charlas, los videos, los trabajos tácticos, y después pasa todo esto. Pero es un cuerpo técnico coherente y trabajador".

"Hoy Osella me decía que está pensando en el jugador en el equipo y adelantándose al entrenamiento del lunes para continuar con el trabajo, de la unica manera que se sale es no bajando los brazos. Anoche había las caras largas, los jugadores tardaron en cambiarse, no se querían ir a bañar porque estan mal, pero hoy a los 8.15 ya estaban acá entrenando", detalló Ferraro.

Consultado por algún contacto con Vignatti respondió: "Anoche después del partido estuvimos charlando sobre lo que pasó y las diferencia entre un tiempo y otro. Pero está claro que se trata de un cuerpo técnico humilde y trabajador que te da participación para charlar de fútbol. Yo no tengo ninguna información, nos despedimos recién con el cuerpo técnico hasta el lunes a las 8.15".