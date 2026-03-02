Uno Santa Fe | Colón | AFA

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

El Sabalero quedará 14 días sin competencia tras la suspensión "en solidaridad" con la AFA. Su próximo partido confirmado será ante Acassuso.

Ovación

Por Ovación

2 de marzo 2026 · 10:40hs
Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

El parate en el fútbol argentino también impactó de lleno en la Primera Nacional y alteró la planificación de Colón. El Sabalero permanecerá dos semanas sin competencia oficial y recién volverá a jugar el sábado 14 de marzo a las 19, como local ante Acassuso, por la quinta fecha del certamen.

La suspensión de la cuarta jornada dejó un bache significativo en el calendario rojinegro, a diferencia de la Primera División, que cuenta con programación entre semana y amortigua la pausa. En el ascenso, en cambio, la interrupción genera una ventana extensa que obliga a rediseñar cargas, microciclos y estímulos competitivos.

El próximo rival de Colón: Acasusso

El desafío no será menor: Acassuso atraviesa un presente ideal y lidera la tabla en soledad con nueve puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones. Llega con confianza, eficacia en las áreas y una estructura compacta que sabe administrar ventajas.

Colón llegará a este impasse tras igualar 1-1 frente a Ferro Carril Oeste, en un partido donde mostró pasajes de intensidad En estas primeras fechas el equipo sumó en todas sus presentaciones: acumula cinco puntos, producto de una victoria y dos empates y se mantiene dentro de los ocho mejores de su zona, un arranque que sostiene la ilusión en un torneo de extrema paridad.

LEER MÁS: ¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

La fecha pendiente

Hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre cuándo se disputará la jornada reprogramada. Sin embargo, desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino trascendieron versiones que ubican la posible ventana el fin de semana del 28 y 29 de marzo, en coincidencia con la Finalissima que enfrentará a la Selección Argentina y la Selección de España.

De confirmarse ese escenario, el calendario del ascenso se acomodaría en paralelo al evento internacional, prolongando un tramo irregular del fixture. Mientras tanto, Colón deberá gestionar la pausa con inteligencia competitiva, sabiendo que en su regreso lo espera el puntero y una prueba de carácter en casa.

AFA Colón Acassuso futbol argentino Primera Nacional
