Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Moretti

Marcelo Moretti apuntó a los dirigentes y defendió su gestión en San Lorenzo

El ex presidente azulgrana sostuvo que las deudas son producto de malas administraciones y aseguró que durante su mandato redujo el pasivo en 15 millones de dólares.

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 15:32hs
Marcelo Moretti apuntó a los dirigentes y defendió su gestión en San Lorenzo

Marcelo Moretti volvió al centro de la escena con declaraciones de alto voltaje, en las que responsabilizó a las conducciones dirigenciales por los desequilibrios financieros de los clubes y rechazó que la crisis económica del fútbol argentino tenga origen en la Asociación del Fútbol Argentino. El ex titular de San Lorenzo de Almagro defendió su gestión con números concretos.

En una entrevista televisiva, el ex mandatario fue categórico: los pasivos acumulados en las instituciones, afirmó, responden a deficiencias en la administración, contratos mal estructurados y falta de planificación presupuestaria, más que a factores externos. Desde su óptica, la sustentabilidad depende de la calidad de la gestión y del control del gasto operativo.

Números y pasivo

Moretti aseguró que durante los 24 meses al frente del club logró reducir la deuda en 15 millones de dólares, un recorte que —según explicó— se apoyó en la renegociación de pasivos, la optimización de recursos y la reducción del déficit corriente. En términos contables, sostuvo que el ordenamiento financiero fue una prioridad para sanear el balance y mejorar el flujo de caja.

También remarcó aportes personales que, indicó, fueron debidamente documentados, y negó haber iniciado reclamos judiciales contra la institución pese a la existencia de compromisos pendientes. En ese sentido, subrayó que su salida no obedeció a cuestiones económicas sino a diferencias políticas internas.

LEER MÁS: La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

Crisis institucional y frente judicial

El ex presidente calificó su alejamiento como un “golpe institucional” y adelantó que insistirá en la revisión de resoluciones judiciales en instancias superiores, incluso ante la Cámara Civil si fuera necesario. La disputa, así, trasciende el plano dirigencial y se traslada al terreno legal.

Mientras tanto, el debate sobre la administración de los clubes vuelve a instalarse en la agenda del fútbol argentino, con un eje central: gestión profesional, equilibrio presupuestario y responsabilidad dirigencial como pilares para evitar crisis estructurales que impacten tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Marcelo Moretti San Lorenzo AFA
Noticias relacionadas
chacho coudet se planta: no tengo contactos con river

Chacho Coudet se planta: "No tengo contactos con River"

la afa judicializa el pedido de veedores de la igj

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

colon visita a rivadavia (m) necesitado de ganar para luego sonar con la permanencia

Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

La Maratón Acuática Santa Fe–Coronda para aficionados cerró con éxito su primera edición.

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Lo último

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Último Momento
Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Ovación
¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos