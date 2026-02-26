Marcelo Moretti apuntó a los dirigentes y defendió su gestión en San Lorenzo

El ex presidente azulgrana sostuvo que las deudas son producto de malas administraciones y aseguró que durante su mandato redujo el pasivo en 15 millones de dólares.

Marcelo Moretti volvió al centro de la escena con declaraciones de alto voltaje , en las que responsabilizó a las conducciones dirigenciales por los desequilibrios financieros de los clubes y rechazó que la crisis económica del fútbol argentino tenga origen en la Asociación del Fútbol Argentino. El ex titular de San Lorenzo de Almagro defendió su gestión con números concretos.

En una entrevista televisiva, el ex mandatario fue categórico: los pasivos acumulados en las instituciones, afirmó, responden a deficiencias en la administración, contratos mal estructurados y falta de planificación presupuestaria , más que a factores externos. Desde su óptica, la sustentabilidad depende de la calidad de la gestión y del control del gasto operativo.

Números y pasivo

Moretti aseguró que durante los 24 meses al frente del club logró reducir la deuda en 15 millones de dólares, un recorte que —según explicó— se apoyó en la renegociación de pasivos, la optimización de recursos y la reducción del déficit corriente. En términos contables, sostuvo que el ordenamiento financiero fue una prioridad para sanear el balance y mejorar el flujo de caja.

También remarcó aportes personales que, indicó, fueron debidamente documentados, y negó haber iniciado reclamos judiciales contra la institución pese a la existencia de compromisos pendientes. En ese sentido, subrayó que su salida no obedeció a cuestiones económicas sino a diferencias políticas internas.

Crisis institucional y frente judicial

El ex presidente calificó su alejamiento como un “golpe institucional” y adelantó que insistirá en la revisión de resoluciones judiciales en instancias superiores, incluso ante la Cámara Civil si fuera necesario. La disputa, así, trasciende el plano dirigencial y se traslada al terreno legal.

Mientras tanto, el debate sobre la administración de los clubes vuelve a instalarse en la agenda del fútbol argentino, con un eje central: gestión profesional, equilibrio presupuestario y responsabilidad dirigencial como pilares para evitar crisis estructurales que impacten tanto en lo institucional como en lo deportivo.