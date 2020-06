Pasculli: "No sé por qué no me llaman de Colón"

Pedro Pablo Pasculli representó a Colón en la Copa del Mundo de México 1986, cuando la Selección Argentina obtuvo el segundo título. Justamente este 29 de junio se cumplieron 34 años de dicha gesta y el delantero recordó su participación en dicho logró, mientras que también se tomó su tiempo para hablar del Sabalero.

Por Radio Eme, Pasculli recordó su gol ante Uruguay e indicó: “El gol más importante que hice en mi carrera fue el que le marqué a Uruguay. Lo grité con todo mi corazón pensando en mi familia, mis amigos y mi Barrio Centenario. Todos los partidos son difíciles, pero creo que el de Uruguay fue el más duro. Esa Selección estaba para ganar el Mundial. Es muy lindo e importante que la gente todavía se acuerde del Mundial de México".

Y el exdelantero de Colón, contó: "Teníamos grandes jugadores en ese plantel. No había muchos jugadores que jueguen en el extranjero. En la final le estábamos ganando 2-0 a Alemania y no podíamos liquidarlo. Se caen 10 veces y se levantan 10 veces. Cuando estaba por entrar hace el gol Burruchaga”.

Mientra que también Pasculli, surgido futbolísticamente de Colón, opinó: "No se puede comparar a Messi con Maradona. Hay que darle respiro a Lionel. Me pone muy contento verlo a Diego Maradona dirigiendo en el Fútbol Argentino. Lamentablemente se paró el campeonato. Ojalá que le pueda hacer bien, es lo máximo tenerlo a él".

image.png Pasculli recordó el título en el Mundial de México y también se refirió a Colón.

Mientras que también recordó sus inicios en el fútbol, y Pasculli reveló: "Antes me escapaba de Colón para ir a jugar a los torneos libres entre barrios. Los dirigentes me iban a buscar para que vaya al club".

Por último, Pasculli también se refirió al Sabalero, y destacó: "No sé por qué no me llaman de Colón, no encuentro palabras para eso. No me dolió pero no piensan en los chicos de tal vez darle la posibilidad de hacerlo jugar en Europa. Les hice llegar a los dirigentes mis deseos de ayudar a Colón. La gente me demuestra mucho cariño. Espero que en el futuro se dé, hoy estoy hablando con Ricardo Magdalena”.