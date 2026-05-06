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Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

El mercado de motovehículos vive un fuerte auge en la provincia, impulsado por su accesibilidad, el financiamiento y su uso como herramienta laboral

6 de mayo 2026 · 11:09hs
Santa Fe es la segunda provincia con más patentamientos de motos

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Santa Fe es la segunda provincia con más patentamientos de motos

La provincia de Santa Fe se consolida como una de las grandes protagonistas del mercado de motovehículos en Argentina, en un contexto de fuerte crecimiento impulsado por factores económicos, sociales y cambios en los hábitos de movilidad.

De acuerdo con los datos más recientes, el territorio santafesino se ubica como la segunda provincia con mayor cantidad de patentamientos de motos a nivel nacional, solo por detrás de Buenos Aires. La tendencia no es nueva: en los últimos años, la demanda de unidades 0 km mantuvo una curva ascendente sostenida.

Crecen las motos y caen los autos

Uno de los datos más relevantes del sector es el contraste con el mercado automotor. Mientras el mercado de motos creció un 43% en el primer cuatrimestre de 2026, el patentamiento de autos registró una caída del 13%.

Este cambio refleja una transformación en las decisiones de consumo, donde las motos ganan terreno como una alternativa más viable frente al alto costo de los vehículos tradicionales.

El auge de las motos se explica en gran parte por su accesibilidad económica. Actualmente, una moto puede adquirirse por un valor considerablemente menor al de un automóvil, lo que la convierte en una opción posible para amplios sectores de la población.

A esto se suma otro factor clave: el financiamiento en cuotas. La disponibilidad de créditos con plazos extendidos y tasas relativamente bajas facilita el acceso incluso en contextos económicos complejos.

Herramienta de trabajo en expansión

El fenómeno no se limita a la movilidad personal. La moto se consolidó como una herramienta de trabajo esencial, especialmente en rubros como el delivery y la mensajería.

Este crecimiento está asociado a una creciente “uberización de la economía”, donde miles de personas encuentran en las dos ruedas una forma de generar ingresos diarios, muchas veces como complemento o incluso principal fuente laboral.

Otro dato que impulsa el sector es que una gran parte de las motos comercializadas en el país son de producción o ensamblaje nacional, lo que también impacta positivamente en la industria y el empleo.

En este escenario, predominan las unidades de baja cilindrada, que concentran la mayor parte de las ventas debido a su menor costo, bajo consumo y practicidad para el uso urbano.

• LEER MÁS: Subempleo, informalidad y caída salarial: el nuevo mapa del trabajo en Santa Fe

motos Santa Fe patentamiento
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