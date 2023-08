Leonel Picco fue buscado por Arsenal y Rosario Central, pero Colón tiene un motivo para no dejarlo partir aunque no sea titular para Néstor Gorosito.

Le costó mucho ganarse minutos en cancha, pero Leonel Picco tuvo varios minutos, alternando más malas con buenas, lo que derivó en que Néstor Gorosito pidiera refuerzos de jerarquía para ese sector del campo de juego, y es así que en las últimas horas Colón hizo oficial la firma del contrato del volante paraguayo Ángel Cardozo Lucena, procedente de Cerro Porteño, y quien llega para ser titular.

Leonel Picco.jpg Leonel Picco podría abandonar Colón, a pesar de tener contrato vigente, por una oferta de Platense. Enzo Santos / Serie Rio de la Plata

Por el lado de Leonel Picco, en los últimos días se lo relacionó a Arsenal, mientras que también se informó de un interés de Platense y hasta de Rosario Central por sumarlo. Lo concreto es que salvo el Canalla que está un poco más aliviado, tanto el elenco de Sarandí como el Calamar son rivales directos por la permanencia de Colón, que sigue firme con su política de no reforzar a esa clase de equipos.

UNO Santa Fe dio cuenta del interés de Rosario Central ante la lesión de Francis Mac Allister. La Capital, en tanto, revela: "Se sabe que la dirigencia está buscando un mediocampista central, y estaría por llegar Leonel Picco, y un volante de juego...". Y revela: "... habría avances por el volante central de Colón, Leonel Picco, de 24 años, podría llegar en breve".

Sin embargo, por lo que pudo averiguar este medio, desde Colón no estarían dispuestos a desprenderse de Leonel Picco, ya que Stefano Moreyra arrastra una pubialgia, una lesión de la cual se suele tener recaídas y no hay un plan ni tiempo preciso para una recuperación adecuada. De esta manera, más allá de ser el tercer o cuarto volante central, los dirigentes no pretenden desmantelar al plantel en ese sector del campo de juego, más allá que el exjugador de Arsenal hoy no figura entre las prioridades de Pipo Gorosito.