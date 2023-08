¿Por qué Colón no pudo levantar todavía su inhibición?

Colón aún no pudo levantar la inhibición en FIFA por la deuda con Nacional, y no podría utilizar a Ángel Cardozo Lucena y Germán Conti ante Talleres.

LEER MÁS: Cardozo Lucena pasó la revisión y firmó contrato

Por lo que se pudo conocer, el presidente de Colón intentó devolver a Arrúa, como consecuencia de lo relegado que quedó en la consideración de Pipo Gorosito, más allá que no está formando parte de las convocatorias como consecuencia de un desgarro. Sin embargo, esta alternativa fue totalmente descartada por la entidad guaraní, que pretendía el pago de lo que se había acordado en su momento.

Carlos Arrúa.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Los dirigentes de Colón intentaron pagar la deuda a valor del dólar oficial, cuestión que solo se puede realizar cuando se compran pases o partes de los mismos de un jugador en el exterior, pero no por préstamos como ocurrió en el caso de Arrúa con Nacional. Incluso, Vignatti ofreció devolverles al jugador, cuestión a la que se negó el club guaraní.

"Seguimos negociando por los refuerzos, pero no hay nada cerrado. No puedo decir más nada. Después, calculo que el martes o miércoles estaría levantada la inhibición. Siempre quisimos pagar en dólar oficial, pero no pudimos. Ahora el dinero lo tenemos y no tendríamos problemas. Así que el Flaco Conti quedaría habilitado", contó el vice Patricio Fleming, en la previa del partido que Colón le ganó a Independiente en Avellaneda.

LEER MÁS: La reflexión Fleming por el mercado de pases de Colón

Mientras que el mismo Fleming, en diálogo con Sol Play (FM 91.5), reveló que esperaban el visto bueno de la FIFA para que los últimos refuerzos queden habilitados: "Ya giramos toda la plata, pero hasta que no impacte en la cuenta de Nacional (Paraguay) no se puede confirmar. Ya pedimos a la FIFA que nos habilite, pero tarda como 72 horas que impacte. Una cosa increíble. Nosotros queríamos pagar al dólar oficial y no pudimos. Entonces lo hicimos al blue, así que ya está".

Sin embargo, todavía no se pudo levantar la inhibición. Según se pudo conocer por una información que se reveló en Paraguay, Colón pagó solo una parte de la deuda (el 50%), y Nacional pretendería otro monto (como mínimo el 80%). Además, la misma se hizo en una cuenta origen que no es la de Colón, lo cual no es lo esperado por la entidad guaraní, ya que por esa vía tiene problemas en cuanto a impuestos. Así las cosas, hasta que los dirigentes sabaleros no regularicen su deuda de la forma que pretenden los guaraníes, no se informará el pago a FIFA, con lo cual continuará inhibido y Néstor Gorosito no podrá utilizar a Germán Conti y a Ángel Cardozo Lucena.