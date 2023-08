Colón hizo oficial la firma de contrato de Cardozo Lucena

¿Por qué Colón no pudo levantar todavía su inhibición?

Ángel Cardozo Lucena, como lo mostró e informó UNO Santa Fe, en las últimas horas sorteó en dos tramos la revisión médica y ya comenzó a trabajar junto al plantel de Colón, que se prepara para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina y para afrontar el partido clave por la permanencia ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

Ángel Lucena firmó su contrato con la institución y se convirtió en la nueva incorporación del plantel.



¡Bienvenido al Sabalero Pika!

Vale recordar que el domingo, en sus redes sociales, Cerro Porteño despidió y le deseó lo mejor a Ángel Cardozo Lucena, quien este lunes por la noche se convirtió oficialmente en refuerzo de Colón, e incluso viajará con el plantel rumbo a Mendoza, para luego trasladarse a Buenos Aires y esperar el partido ante Huracán.

Tiene muchas chances Ángel Cardozo Lucena de pelear por un lugar como titular no solo ante Talleres, si es que llegue la notificación desde la FIFA que se levantó la inhibición, sino también contra Huracán, como consecuencia de la pubialgia que arrastra Stefano Moreyra, el volante central elegido por Gorosito para el arranque de la segunda parte de la temporada.

¡Te quema pintada, Pika!



Ángel Lucena ya luce nuestros colores y trabaja junto a sus compañeros.



¡Bienvenido al campeón de la ciudad!

Fue clave para su desembarco en Colón la fuerza que hizo Cardozo Lucena, ya que Cerro Porteño no tenía intenciones de largarlo en este mercado de pases. Nosotros no ofrecimos al jugador, contamos con él. Tenemos un volante como Piris Da Motta que se está recuperando de una intervención en el hombro. Vamos a utilizar los jugadores que tenemos y estamos peleando el campeonato que no es nada fácil", había revelado Juan José Sapag, presidente del Ciclón, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).