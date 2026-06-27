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El tiempo en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el fin de semana y el inicio de la próxima semana

Este sábado continuará con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables por la tarde. El domingo aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles, mientras que el lunes regresará el buen tiempo

27 de junio 2026 · 08:33hs
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El tiempo en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el fin de semana y el inicio de la próxima semana

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 8.6º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables. En el día de la fecha, se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, con importante presencia de corrientes de aire frío en altura, mientras que en superficie se alterna el ingreso de aire algo más cálido desde el nor/noreste con ingreso de aire algo más fresco desde el este/sureste. Esta situación permite que las condiciones se mantengan estables, con jornadas mayormente soleadas, hasta por lo menos la jornada de hoy, donde gradualmente debería comenzar el aumento de la nubosidad por el arribo del sistema frío, generando alguna posibilidad de lloviznas y/o garúas durante la jornada del domingo y luego mejorando las condiciones meteorológicas hacia las primeras horas del lunes. Respecto de las temperaturas, se observa una fluctuación de los registros térmicos en el entorno de los valores observados a lo largo de la semana, no presentando variaciones importante hasta por lo menos comienzos de la semana próxima.

Domingo con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9°, descenso de las máximas, 16° y baja amplitud térmica. Vientos moderados a regulares del sector sur/suroeste.

En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo despejado o no leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en descenso de las mínimas, 5° y suave tendencia en descenso de las máximas, 14°. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último, martes con cielo despejado o no leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 5° y máxima 14°. Vientos leves del sector este/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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