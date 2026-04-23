"Colón tiene que estar en los primeros lugares en septiembre u octubre"

El director deportivo de Colón Diego Colotto hizo una evaluación del presente del equipo, habló del mercado de pases y también del rendimiento de la Reserva

En los últimos días comenzaron a circular algunos nombres que Colón tendría en carpeta pensando en el próximo mercado de pases con la intención de potenciar el plantel.

Y el que se refirió a esta cuestión es Diego Colotto, el director deportivo de Colón dialogó con la Voz del Sabalero por Sol Play 91.5 y además de ese tema, se refirió al presente de la Reserva y al rendimiento del equipo que dirige Ezequiel Medrán.

El análisis de Diego Colotto

Respecto al mercado de pases dijo: "De forma paralela vamos trabajando prácticamente en todas las posiciones. Después se toma la decisión faltando algunas semanas y se hace de manera consensuada con el DT y también con el presidente. Sabemos que el mercado de pases abrirá en junio, pero previamente hay que estar observando y haciendo cada tipo de evaluación".

En cuanto al rendimiento del equipo de Reserva que perdió el Clásico expresó: "Para nosotros es un momento de evaluación, de ir conociendo a los jugadores, que ya estaban en el club y de darles minutos a los que el año pasado estaban entrenado con el plantel profesional y ahora juegan en Reserva, es una etapa para sacar conclusiones y tomar decisiones en base a los rendimientos.

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Consultado por la baja en el rendimiento de Colón como visitante respondió: "Es una pregunta que por ahí tendrías que hacerle a Ezequiel (Medrán) que es el entrenador. De todos modos, Colón tiene los mismos números que Morón, solo existe una diferencia de gol, pero el equipo tiene cosas por mejorar y sabemos cual es la exigencia".

Y para finalizar, Colotto manifestó: "Este es un torneo muy largo y si sacamos conclusiones solamente cuando el resultado no es bueno, no estamos viendo el proceso general. La exigencia es muy grande, pero hay que llevarla de una manera inteligente. El equipo tiene que verse en los primeros lugares en septiembre u octubre, mejorando la faceta cuando sale de casa y estando en los primeros lugares"