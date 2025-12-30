Pulga Rodríguez no arregló su salida de Colón y tomó una drástica medida

El ídolo del título 2021 no está en los planes del nuevo proyecto que encabezan José Alonso, Diego Colotto y Ezequiel Medrán. Con contrato vigente hasta 2026 y sin acuerdo para su salida, deberá presentarse el 2 de enero en el Predio 4 de Junio.

Colón atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y una de las determinaciones más sensibles involucra a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. La nueva conducción del fútbol profesional, integrada por la comisión directiva que lidera José Alonso, el manager Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán, resolvió no contar con el experimentado delantero para el proyecto que se inicia.

LEER MÁS: La Serie Río de la Plata confirmó a Colón para el torneo de verano en Uruguay

La postura es clara a nivel dirigencial, aunque el contexto contractual del jugador complejiza el escenario. El Pulga tiene vínculo vigente con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026, un detalle que obliga a buscar alternativas consensuadas.

Entrenamiento apartado y negociaciones sin avances

Mientras aguardaba definiciones, Rodríguez trabajó de manera individual en Simoca, su ciudad natal, apartado del plantel profesional. En paralelo, su representante Roberto San Juan mantuvo conversaciones con la dirigencia en busca de una salida anticipada.

Más allá de algunos rumores, la realidad indica que las partes se encuentran lejos de un entendimiento. No hay acuerdo económico ni deportivo, por lo que la desvinculación, al menos por ahora, aparece como una posibilidad lejana.

El 2 de enero, punto de partida obligado

Ante la falta de una resolución, el Pulga deberá presentarse el viernes 2 de enero en el Predio 4 de Junio para comenzar la pretemporada junto a sus compañeros. Desde el club reconocen que la negociación continuará, pero mientras tanto el jugador está obligado a cumplir con su contrato.

La situación genera incomodidad, aunque en Colón entienden que se trata de un proceso lógico dentro de un recambio profundo que busca sentar nuevas bases.

¿Una puerta que podría reabrirse?

Si bien hoy no es tenido en cuenta, en el mundo sabalero no descartan que el panorama pueda cambiar. La posible vuelta de Federico Lértora aparece como un factor a seguir. El mediocampista, en una reciente entrevista con Sol Play (FM 91.5) durante los festejos por el aniversario del título de 2021, pidió públicamente por la continuidad del Pulga.

LEER MÁS: Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Por lo pronto, el futuro de Rodríguez sigue siendo una incógnita. Colón avanza con su refundación, pero la historia y el peso simbólico del ídolo mantienen abierto un capítulo que todavía no escribió su último renglón.