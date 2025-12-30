Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Colón se prepara con todo para afrontar una exigente temporada en el ámbito de la ASH, y cerró la llegada de la entrenadora Stefanía Pic.

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 11:41hs
Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Prensa ASH

Colón ratificó la continuidad de Stefanía Pic como entrenadora del Plantel Superior de cara a la próxima temporada en el ámbito de la ASH. Así, se reforzará la continuidad del proyecto deportivo iniciado a principios de año, capitalizando los resultados obtenidos y poder dar el salto de calidad que se busca alcanzar.

Además, asumirá un rol más amplio optimizando los resultados de su liderazgo, estando al frente de la Sub16. “Floripampi” Pic será su mano derecha y Pablo Ceriani seguirá en la preparación física.

El club apuesta a profundizar su identidad de juego, potenciar el desarrollo de las inferiores y sostener una ambición clara: competir cada vez más arriba y consolidarse como protagonista.

Los objetivos de Sefanía Pic en Colón

Ese equilibrio entre competitividad y formación es lo que hoy genera expectativa en esta nueva etapa. En el marco de una trayectoria en crecimiento, Brian Barreyra (dirigió inferiores y plantel superior en el CEC, al igual que en Boca de Nelson) asume como técnico de la Sub12 y Sub14 (Ariana Gauna, su ayudante).

Además, Colón fortalece y jerarquiza su proyecto competitivo con la incorporación de la Segunda División para la cual trabaja en el armado del plantel, con ex jugadoras de anteriores camadas “sabaleras” y de otros equipos.

Andrea Villarroel conoce la casa y es la que estará al mando de esta divisional, al igual que del Promocional (junto a Damaris Fernández). Las infantiles tendrán a Luisina Costa, Martina Carballo y a Milagros Alarcón como formadoras de las bases “sabaleras”.

Fuente: Prensa ASH / Misael Branner

Colón Stefanía Pic ASH
Noticias relacionadas
Colón estaría cerca de concretar la incorporación del lateral uruguayo Emanuel Beltrán.

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

ganar tiempo es clave: diego colotto revelo la hoja de ruta del mercado de pases de colon

"Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

por que el regreso de federico lertora a colon no seria la mejor decision

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

colon anuncio una reduccion en la cuota societaria y ratifico su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe