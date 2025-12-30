Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Colón se prepara con todo para afrontar una exigente temporada en el ámbito de la ASH, y cerró la llegada de la entrenadora Stefanía Pic.

Colón ratificó la continuidad de Stefanía Pic como entrenadora del Plantel Superior de cara a la próxima temporada en el ámbito de la ASH. Así, se reforzará la continuidad del proyecto deportivo iniciado a principios de año, capitalizando los resultados obtenidos y poder dar el salto de calidad que se busca alcanzar.

Además, asumirá un rol más amplio optimizando los resultados de su liderazgo, estando al frente de la Sub16. “Floripampi” Pic será su mano derecha y Pablo Ceriani seguirá en la preparación física.

El club apuesta a profundizar su identidad de juego, potenciar el desarrollo de las inferiores y sostener una ambición clara: competir cada vez más arriba y consolidarse como protagonista.

Los objetivos de Sefanía Pic en Colón

Ese equilibrio entre competitividad y formación es lo que hoy genera expectativa en esta nueva etapa. En el marco de una trayectoria en crecimiento, Brian Barreyra (dirigió inferiores y plantel superior en el CEC, al igual que en Boca de Nelson) asume como técnico de la Sub12 y Sub14 (Ariana Gauna, su ayudante).

Además, Colón fortalece y jerarquiza su proyecto competitivo con la incorporación de la Segunda División para la cual trabaja en el armado del plantel, con ex jugadoras de anteriores camadas “sabaleras” y de otros equipos.

Andrea Villarroel conoce la casa y es la que estará al mando de esta divisional, al igual que del Promocional (junto a Damaris Fernández). Las infantiles tendrán a Luisina Costa, Martina Carballo y a Milagros Alarcón como formadoras de las bases “sabaleras”.

Fuente: Prensa ASH / Misael Branner