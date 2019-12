Pulga Rodríguez ya no volvería a jugar en Colón

"Vamos a ver en lo que queda del año, vamos a pensar qué hacemos. Me planteo las cosas, pero ahora en caliente no. Terminar la carrera no, pero hay análisis que hay qué hacer, cómo sigue la carrera, así que vamos a hablar con la familia para ver cómo seguimos", manifestó Luis Rodríguez en diálogo con DirecTV Sports en la zona de vestuarios de La Nueva Olla, a los pocos minutos de perder con Colón la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Esas declaraciones no cayeron nada bien en el hincha de Colón, ya que lo puso en el trono de ídolo al tucumano, más allá que venía de cerrar una pésima final, donde incluso falló un penal en el inicio del complemento que podría haber cambiado la historia de dicho encuentro.

Pero no todo terminó allí, ya que luego de la victoria ante Estudiantes, donde convirtió dos goles y habilitó a Braian Galván en el tercer tanto, también volvió a referirse a su futuro y dejó una gran puerta abierta para salir de Colón.

A los pocos días brindó una conferencia de prensa, donde sembró nuevamente el interrogante sobre su futuro, detallando que hay cuestiones familiares que pesan para volver a Tucumán y sobre todo su situación personal, ya que no se pudo reponer del fallecimiento de su papá, ocurrido antes de la serie ante Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pasó el encuentro ante Vélez, mientras que en el último ante Aldosivi se lo pudo ver discutiendo en términos muy duros con un plateista. Tras la salida de Pablo Lavallén y la llegada de manera interina de Pablo Bonaveri, Pulga acusó una molestia muscular por la cual no viajó a Sarandí para enfrentar a Arsenal.

Según se comenta en los pasillos del Brigadier López, la lesión del tucumano no sería de gran consideración, e incluso se sostiene que jugó en peores condiciones, con lo cual sembró aún más la duda sobre qué decisión tomará una vez que concluya el año deportivo.

Por lo pronto, Rodríguez tiene contrato hasta junio de 2021 con la institución, con lo cual si su intención es seguir jugando al fútbol en otro club (también se habló de la chance que se retire del fútbol) tendrá que llegar a un acuerdo con Colón para rescindir su vínculo.

Más allá que en un momento Pulga le haya manifestado a un círculo íntimo que estaba dispuesto a seguir en el club, lo ocurrido en los últimos días con Lavallén, el reproche de varios hinchas en el último partido como local frente a Aldosivi y la situación de su familia, que pretende marcharse de Santa Fe, habrían incidido para que tome la decisión de regresar a Tucumán.

Todo esto quedará confirmado en los próximos días, una vez que el plantel arranque las vacaciones, en un momento donde la especial atención de los dirigentes está puesta en encontrar al reemplazante de Lavallén como entrenador.