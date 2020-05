¿Qué es de la vida de Ariel Segalla, exdelantero de Colón?

Ariel Segalla, hoy con 44 años y exjugador de Colón, es uno de los pocos futbolistas que vistió la camiseta roja y negra y tuvo la chance de hacerlo de manera internacional. El enganche se dio el gusto de jugar la Copa Conmebol de 1997, la primera participación del equipo santafesino.

Tapita Segalla se sumó a las charlas virtuales con Sin Mordaza donde contó que es de su vida que en la actualidad lo tiene un poco alejado de las canchas. “Hace un poco más de dos años que no dirijo. Mi último trabajo fue cuando fui entrenador de Reserva en el Sabalero hasta que llegó José Vignatti”, contó el exjugador de Colón.

Desde que dejó de dirigir el equipo de tercera división en Colón, el santafesino decidió apostar y cambiar de rubro mientras aguarda una chance concreta en algún equipo de la Argentina o el exterior. “Después que me fui (de Colón) estuve seis meses parados porque estaba esperando una respuesta de una institución de afuera que no llegó”, dijo el ex engancha rojinegro que jugó en la institución entre 1994 y el 2000. Y agregó que “tras esperar poder dirigir y no lograrse en ese tiempo comencé a trabajar en un propio negocio”.

Ariel Segalla, quien debutó con la camiseta de Colón en la Copa Conmebol cuando el Sabalero enfrentó en la primera fase a Universidad de Chile, contó que “hoy tengo un mayorista en la zona Norte de la ciudad de Santa Fe ubicado en Estanislao Zeballos al 4000”.

“En estos días con la cuarentena está todo un poco parado. No hay escuelas y los kioscos compran menos cantidad debido a que se vende poco”, comentó sobre cómo marcha su negocio en época de pandemia por el coronavirus.

El ex técnico de la Reserva de Colón y San Martín de Progreso reveló que “mientras aguardo que se concrete alguna posibilidad de dirigir en algún equipo continuaré con el negocio”.

Su amor por el Sabalero

“Colón para mí siempre fue mi segunda casa, imagínate que desde los 7 años empecé a jugar en el club hasta los 24 que me fui. Pase muchos años de mi vida de mi infancia, adolescencia, juventud, muchas alegrías e injusticias”, djo. “Mi carrera de técnico también la pude cumplir en el club, así que Colón para mí es mi vida, es parte de mi historia, por ahí me enojo mucho, pero no con el club, si no con las personas… Colón es un gran amor”, cerró.

Su debut en Colón

Ariel Segalla debutó en Colón en un partido internacional. Fue ante Universidad de Chile en la Copa Conmebol. Ese día el equipo Sabalero de Jorge Olguín formó con Leonardo Díaz, Hugo Ibarra, Silvio Azoge, Héctor Rodríguez Peña y Dante Unali; Rodolfo Aquino, Diego Castagno Suárez y Rafael Díaz; Nelson Agoglia, Marcelo Saralegui y Cristian Castillo. En el segundo tiempo el engancha santafesino entró en lugar de Nelson Agoglia.

“Yo admiraba muchos a los enganches de los otros equipos, trataba de mirarlos y sacar algo de cada uno”, dijo respecto a los jugadores a los que enfrentó en su época de jugador profesional.

Además de Colón, Ariel Segalla jugó en Palestino, Universidad de Concepción y San Luis de Quillota de Chile, Cartaginés de Costa Rica, Comunicaciones de Guatemala y 9 de Julio de Rafaela, Patronato y Luján de Cuyo en Argentina.

Fuente: Jorge Battagliotti / Sin Mordaza