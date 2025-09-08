Uno Santa Fe | Colón | Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Colón hizo oficial la lista de concentrados para el partido ante Estudiantes (RC), donde sobresale la ausencia de un jugar que tuvo acción ante Defensores de Belgrano.

8 de septiembre 2025 · 13:25hs
En la antesala de un partido decisivo, Colón oficializó la nómina de jugadores convocados para recibir este lunes desde las 19 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional.

La gran novedad pasa por la ausencia de Cristian García, quien había sumado minutos en el complemento del último encuentro frente a Defensores de Belgrano.

LEER MÁS: Colón buscará sellar su permanencia ante un durísimo Estudiantes (RC)

El choque llega con objetivos contrapuestos: el Sabalero quiere sellar definitivamente su permanencia en la categoría, mientras que el León cordobés busca mantenerse en la pelea por el ascenso directo.

El arranque de la jornada trajo un guiño para el conjunto santafesino: tanto Defensores Unidos como Talleres de Remedios de Escalada volvieron a tropezar, lo que deja a Colón con la chance de dar un paso casi definitivo en su lucha por la permanencia si logra hacerse fuerte en casa.

LEER MÁS: Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

En cuanto al plantel, Ezequiel Medrán recupera piezas de peso. Emmanuel Gigliotti está nuevamente disponible tras cumplir su fecha de suspensión y será el referente ofensivo, mientras que Nicolás Thaller dejó atrás un desgarro y regresa a la zaga central. Por el contrario, no podrán estar Lautaro Gaitán, Tomás Gallay ni Christian Bernardi, quienes siguen trabajando de manera diferenciada.

La nómina de citados de Colón

Los jugadores convocados son: Tomás Giménez, Tomás Paredes, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller, Brian Negro, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Facundo Castet, Facundo Sánchez, Zahir Yunis, Nicolás Talpone, Oscar Garrido, Federico Jourdan, Facundo Taborda, Luis Rodríguez, Ignacio Lago, José Barreto, Emmanuel Gigliotti, Matías Córdoba y Facundo Castro.

Con la necesidad de cerrar cuentas en la tabla y con su gente como respaldo, Colón sabe que el choque ante Estudiantes de Río Cuarto puede marcar un punto de inflexión en el tramo final de la temporada.

