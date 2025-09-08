Uno Santa Fe | Colón | Colón

La particular situación de los 11 que eligió Medrán en Colón

La formación titular que presentará Ezequiel Medrán en Colón para recibir a Estudiantes (RC) tiene una particularidad, que denota la mira a futuro.

8 de septiembre 2025 · 12:01hs
Colón se prepara para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este lunes desde las 19, y el DT Ezequiel Medrán ya definió a los once que saltarán al campo.

La particularidad del equipo va más allá de lo futbolístico: casi todos los jugadores que conforman la alineación tienen sus contratos asegurados para el 2026, lo que otorga estabilidad deportiva y económica al club.

Puesto por puesto en Colón

El arco será custodiado por Tomás Giménez, con contrato vigente hasta 2026. La defensa estará formada por Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller y Guillermo Ortiz, ambos con vínculos que vencen el 31 de diciembre, y Facundo Castet, cuyo contrato sigue vigente y sobre quien Colón mantiene la totalidad de su pase. Nicolás Thaller tiene vínculo por otro año más.

En el mediocampo, la estructura también muestra seguridad contractual: Federico Jourdan, con vínculo hasta fin de año; Zahir Yunis, jugador surgido de las inferiores con contrato vigente; Nicolás Talpone, adquirido por el club y con contrato activo; e Ignacio Lago, cuyo pase fue comprado por Colón, asegurando su continuidad.

Finalmente, el ataque estará liderado por Luis Rodríguez y Facundo Castro, ambos con contrato hasta 2026, consolidando experiencia y continuidad en la ofensiva del equipo sabalero.

Qué decisión se tomará cuando Colón se asegure la permanencia

La particularidad de este once no es casualidad. Según el cuerpo técnico, garantizar que los jugadores tengan contratos vigentes o propiedad total del pase permite evitar situaciones de incertidumbre y mantener la estabilidad dentro del plantel. De hecho, los jugadores que no tienen contrato asegurado para el 2026 son Bettini, Ortiz y Jourdan.

Al mismo tiempo, combina experiencia, juventud y seguridad deportiva para un partido clave en la lucha por la permanencia y los objetivos del club en la temporada.

Medrán confía en que esta combinación de equilibrio futbolístico y estabilidad contractual ayudará a Colón a sacar un resultado positivo frente a Estudiantes de Buenos Aires, consolidando la idea de que la planificación deportiva también pasa por asegurar los activos del club.

