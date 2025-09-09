El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

En los últimos cuatro partidos, a Colón le marcaron goles a través de una pelota quieta, ya sea un tiro libre o un córner

Una vez puede pasar, dos ya es más difícil, pero si le sucede por cuarto partido consecutivo, ya se trata de un déficit imperdonable.

Y es que en los últimos cuatro partidos a Colón le marcaron goles mediante la pelota quieta . Ya sea mediante tiros de esquina, como también por la ejecución de un tiro libre.

La nefasta arrancó en la 27ª fecha, cuando el Sabalero perdió 1-0 con San Telmo. A los 44' del primer tiempo, un córner desde la derecha derivó en el cabezazo de Sebastián Cocimano para vencer a Tomás Giménez.

Posteriormente, en la 28ª jornada, Colón igualó 1-1 con Chacarita. El Sabalero iba ganando, pero a los 26' del segundo tiempo, Víctor Figueroa de tiro libre estableció el empate, con la complicidad de Giménez.

LEER MÁS: Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

En la 29ª, Colón perdió 1-0 con Defensores de Belgrano y el gol del Dragón llegó a los 9' del complemento cuando Gonzalo Gamarra aprovechó un tiro de esquina desde la izquierda para controlar el balón y rematar de derecha.

Mientras que en la 30ª fecha, el Sabalero cayó 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto. El gol del equipo cordobés se dio a los 33' del primer tiempo, cuando Lucas González cabeceó en soledad un tiro de esquina desde el sector derecho.

Así las cosas, Colón perdió tres de los últimos cuatro partidos por una pelota quieta. Imposible de creer, pero muy real si se tiene en cuenta la penosa campaña y el rendimiento paupérrimo de sus futbolistas.