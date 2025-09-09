Uno Santa Fe | Colón | Colón

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

En los últimos cuatro partidos, a Colón le marcaron goles a través de una pelota quieta, ya sea un tiro libre o un córner

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 09:45hs
A Colón le marcaron cuatro goles consecutivos de pelota quieta.

Gentileza Imborrable Telmo

A Colón le marcaron cuatro goles consecutivos de pelota quieta.

Una vez puede pasar, dos ya es más difícil, pero si le sucede por cuarto partido consecutivo, ya se trata de un déficit imperdonable.

El karma que persigue a Colón

Y es que en los últimos cuatro partidos a Colón le marcaron goles mediante la pelota quieta. Ya sea mediante tiros de esquina, como también por la ejecución de un tiro libre.

La nefasta arrancó en la 27ª fecha, cuando el Sabalero perdió 1-0 con San Telmo. A los 44' del primer tiempo, un córner desde la derecha derivó en el cabezazo de Sebastián Cocimano para vencer a Tomás Giménez.

Posteriormente, en la 28ª jornada, Colón igualó 1-1 con Chacarita. El Sabalero iba ganando, pero a los 26' del segundo tiempo, Víctor Figueroa de tiro libre estableció el empate, con la complicidad de Giménez.

LEER MÁS: Medrán, tras otra caída de Colón en Santa Fe: "El primer rival somos nosotros mismos"

En la 29ª, Colón perdió 1-0 con Defensores de Belgrano y el gol del Dragón llegó a los 9' del complemento cuando Gonzalo Gamarra aprovechó un tiro de esquina desde la izquierda para controlar el balón y rematar de derecha.

Mientras que en la 30ª fecha, el Sabalero cayó 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto. El gol del equipo cordobés se dio a los 33' del primer tiempo, cuando Lucas González cabeceó en soledad un tiro de esquina desde el sector derecho.

Así las cosas, Colón perdió tres de los últimos cuatro partidos por una pelota quieta. Imposible de creer, pero muy real si se tiene en cuenta la penosa campaña y el rendimiento paupérrimo de sus futbolistas.

Colón partidos derrota
Noticias relacionadas
la increible debacle de colon reflejada en los ultimos 14 partidos

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto.

El uno por uno de Colón en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto

una ausencia muy llamativa entre los concentrados de colon

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

la particular situacion de los 11 que eligio medran en colon

La particular situación de los 11 que eligió Medrán en Colón

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional