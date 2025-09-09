Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene la receta para ser un equipo efectivo sin la posesión del balón

Las estadísticas demuestran que Unión es uno de los dos equipos que menos tiene el balón. Dato que contrasta con la efectividad alcanzada

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 12:02hs
Unión teniendo menos la pelota que sus rivales

Unión teniendo menos la pelota que sus rivales, se muestra práctico y efectivo.

En lo que va del Torneo Clausura, Unión disputó siete partidos, de los cuales ganó tres, empató tres y perdió uno, sumando 12 unidades que lo ubican 4º en la Zona A y clasificando a los playoffs.

Unión tiene poco la pelota, pero se muestra muy efectivo

Pero además, el Tate mostró ser contundente, dado que en esos siete cotejos marcó 10 goles, siendo el segundo equipo más goleador de su zona, apenas por detrás de Barracas Central que anotó 11 goles.

Pero el detalle a tener en cuenta es el tiempo que Unión tiene la pelota, en contrapartida con la eficacia alcanzada y que así lo demuestran los resultados.

El dato llamativo indica que Unión es el segundo equipo que menos posesión del balón tiene, promediando un 40%, superando solo a Deportivo Riestra que tiene 34%.

LEER MÁS: Unión, alerta: CSKA Moscú mejoró la oferta por Kevin Zenón

En el encuentro ante Estudiantes, la posesión de Unión fue de apenas el 32%, mientras que con Boca alcanzó el 26%. Y mejoró ante Tigre logrando el 48%, mientras que contra Argentinos tuvo el 39%.

Luego en la goleada ante Instituto, el Tate tuvo un 40% de posesión del balón, pero anotó cuatro goles. Y ante Huracán fue del 62%, pero recordando que el Globo se quedó con 10 jugadores a los 30' del primer tiempo.

Mientras que en el triunfo ante Racing, el elenco rojiblanco tuvo un 35% de posesión, marcando tres goles y generando muchas situaciones para ampliar el marcador.

Unión pelota equipo
Noticias relacionadas
union acelera su plan blindaje: los tres jugadores a los que se les busca extender el contrato

Unión acelera su "plan blindaje": los tres jugadores a los que se les busca extender el contrato

union retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposicion de madelon

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

como piensa reemplazar madelon a lautaro vargas cuando se vaya al mundial sub 20

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

matias tagliamonte, figura de union y una de las atajadas de agosto en la liga profesional

Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

Lo último

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Último Momento
Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Maximiliano Pullaro, duro contra el gobierno nacional: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe

Maximiliano Pullaro, duro contra el gobierno nacional: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional