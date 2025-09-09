Unión tiene la receta para ser un equipo efectivo sin la posesión del balón

Las estadísticas demuestran que Unión es uno de los dos equipos que menos tiene el balón. Dato que contrasta con la efectividad alcanzada

Unión teniendo menos la pelota que sus rivales, se muestra práctico y efectivo.

En lo que va del Torneo Clausura, Unión disputó siete partidos, de los cuales ganó tres, empató tres y perdió uno, sumando 12 unidades que lo ubican 4º en la Zona A y clasificando a los playoffs.

Pero además, el Tate mostró ser contundente, dado que en esos siete cotejos marcó 10 goles, siendo el segundo equipo más goleador de su zona, apenas por detrás de Barracas Central que anotó 11 goles.

Pero el detalle a tener en cuenta es el tiempo que Unión tiene la pelota, en contrapartida con la eficacia alcanzada y que así lo demuestran los resultados.

El dato llamativo indica que Unión es el segundo equipo que menos posesión del balón tiene, promediando un 40%, superando solo a Deportivo Riestra que tiene 34%.

LEER MÁS: Unión, alerta: CSKA Moscú mejoró la oferta por Kevin Zenón

En el encuentro ante Estudiantes, la posesión de Unión fue de apenas el 32%, mientras que con Boca alcanzó el 26%. Y mejoró ante Tigre logrando el 48%, mientras que contra Argentinos tuvo el 39%.

Luego en la goleada ante Instituto, el Tate tuvo un 40% de posesión del balón, pero anotó cuatro goles. Y ante Huracán fue del 62%, pero recordando que el Globo se quedó con 10 jugadores a los 30' del primer tiempo.

Mientras que en el triunfo ante Racing, el elenco rojiblanco tuvo un 35% de posesión, marcando tres goles y generando muchas situaciones para ampliar el marcador.