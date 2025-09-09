Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

LA AFA confirmó este martes por la tarde, como es costumbre, los árbitros de la 31ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón tendrá que visitar a Talleres (RE) en busca de la salvación en el grupo B. Un partido a todo o nada para ambos, sobre todo el local, que necesita ganar para no descender.
Por Ovación
El designado fue Gonzalo Pereira, que se presentará el domingo, desde las 15.30, en el estadio Pablo Comelli con sus colaboradores Mariano Rossetti y Marcelo Errante. El cuarto será Julio Barraza.
¿Cómo le fue a Colón con el control de Pereira?
Será la primera vez que dirigirá al Sabalero, por lo que será otro de los condimentos especiales. A Talleres de Remedios de Escalada sí lo controló cuatro veces, con una victoria, dos empates y una derrota.
PRIMERA NACIONAL
Fecha 31
Defensores de Belgrano - Chaco For Ever
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Estudiantes - Defensores Unidos
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
Deportivo Morón - Temperley
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Lucas Ripolli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Gimnasia y Tiro - Arsenal
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Los Andes - Almagro
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
Nueva Chicago - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
Tristán Suárez - Colegiales
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Mariano Cicheto
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Chacarita - Almirante Brown
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Ferro - San Miguel
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
San Telmo - Central Norte
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Talleres (RE) - Colón
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Julio Barraza
Deportivo Madryn - Alvarado
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Luciano Julio
Deportivo Maipú - All Boys
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Güemes - Racing (Cba)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Patronato - Quilmes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: César Ceballo
Estudiantes (Río IV) - Mitre (SdE)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
San Martín (T) - Atlanta
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
Agropecuario - Gimnasia (Mendoza)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Agustín Panizza