Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

LA AFA confirmó los árbitros de la 31ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón tendrá que visitar a Talleres (RE) en busca de la salvación en el grupo B

LA AFA confirmó este martes por la tarde, como es costumbre, los árbitros de la 31ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón tendrá que visitar a Talleres (RE) en busca de la salvación en el grupo B. Un partido a todo o nada para ambos, sobre todo el local, que necesita ganar para no descender.

El designado fue Gonzalo Pereira, que se presentará el domingo, desde las 15.30, en el estadio Pablo Comelli con sus colaboradores Mariano Rossetti y Marcelo Errante. El cuarto será Julio Barraza.

¿Cómo le fue a Colón con el control de Pereira?

Será la primera vez que dirigirá al Sabalero, por lo que será otro de los condimentos especiales. A Talleres de Remedios de Escalada sí lo controló cuatro veces, con una victoria, dos empates y una derrota.

PRIMERA NACIONAL

Fecha 31

Defensores de Belgrano - Chaco For Ever

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Estudiantes - Defensores Unidos

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Deportivo Morón - Temperley

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Lucas Ripolli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Gimnasia y Tiro - Arsenal

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Los Andes - Almagro

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

Nueva Chicago - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Tristán Suárez - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Mariano Cicheto

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Chacarita - Almirante Brown

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Ferro - San Miguel

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

San Telmo - Central Norte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Talleres (RE) - Colón

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Julio Barraza

Deportivo Madryn - Alvarado

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Luciano Julio

Deportivo Maipú - All Boys

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Güemes - Racing (Cba)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Patronato - Quilmes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: César Ceballo

Estudiantes (Río IV) - Mitre (SdE)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

San Martín (T) - Atlanta

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

Agropecuario - Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Agustín Panizza