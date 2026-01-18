Qué será de Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

El Pulga firmó la rescisión de su contrato con Colón y quedó con el pase en su poder. El ídolo sabalero maneja una chance de Primera y otras de la PN.

El ciclo de Luis Miguel Rodríguez en Colón llegó oficialmente a su final. Este sábado, el Pulga firmó la rescisión de su contrato con el club santafesino, donde no era tenido en cuenta por el entrenador Ezequiel Medrán ni por el director deportivo Diego Colotto, cerrando así un capítulo cargado de historia, goles y momentos inolvidables.

La decisión no fue sencilla. Rodríguez pretendía continuar en Colón y formar parte del plantel que busque el regreso a Primera División , en lo que incluso podía ser el último año de su carrera deportiva . Sin embargo, la falta de consideración desde lo futbolístico aceleró un desenlace que terminó resolviéndose fuera de la cancha.

El acuerdo contempla que el futbolista perciba los dos meses adeudados de 2025 y cuatro sueldos correspondientes a 2026, pese a que su vínculo contractual se extendía hasta el 31 de diciembre de este año.

Pulga Rodríguez.jpg El Pulga Rodríguez analiza qué será de su futuro tras la rescisión de contrato en Colón.

Con la firma estampada en una escribanía de Santa Fe, el Pulga quedó libre de acción y habilitado para definir su próximo destino. Así lo confirmó Roberto San Juan, en diálogo con LV12 Web, quien aportó precisiones sobre el escenario que se abre para el delantero tucumano.

“En cuanto a la situación del Pulga Rodríguez, este sábado firmará la rescisión del contrato con Colón. Ya queda libre de acción y veremos la decisión que quiera tomar él después de esto. Hay equipos interesados, uno de Primera y cuatro de la Primera Nacional”, explicó San Juan.

¿Continuidad en el ascenso o regreso a Primera?

El abanico de posibilidades es amplio. Por un lado, la Primera Nacional aparece como una opción lógica, tanto por el protagonismo que puede ofrecerle como por la cercanía con el desafío deportivo que él mismo buscaba en Colón. Por otro, el interés de un club de Primera División mantiene abierta la chance de volver a la elite del fútbol argentino.

La decisión no será menor: implicará definir no solo el próximo paso competitivo, sino también el tramo final de una carrera marcada por la identificación con Colón y un legado que lo ubica entre las máximas glorias de la institución.

Más allá del destino que elija, la salida de Luis Miguel Rodríguez deja una marca profunda en el mundo sabalero. Ídolo, referente y símbolo de una época dorada, el Pulga cierra su etapa en Santa Fe con la ilusión intacta de seguir jugando y con la pelota, una vez más, esperando su próximo rumbo.