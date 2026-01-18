Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué será de Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

El Pulga firmó la rescisión de su contrato con Colón y quedó con el pase en su poder. El ídolo sabalero maneja una chance de Primera y otras de la PN.

Ovación

Por Ovación

18 de enero 2026 · 09:56hs
Qué será de Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

El ciclo de Luis Miguel Rodríguez en Colón llegó oficialmente a su final. Este sábado, el Pulga firmó la rescisión de su contrato con el club santafesino, donde no era tenido en cuenta por el entrenador Ezequiel Medrán ni por el director deportivo Diego Colotto, cerrando así un capítulo cargado de historia, goles y momentos inolvidables.

Una salida de Colón que no era el deseo del Pulga Rodríguez

La decisión no fue sencilla. Rodríguez pretendía continuar en Colón y formar parte del plantel que busque el regreso a Primera División, en lo que incluso podía ser el último año de su carrera deportiva. Sin embargo, la falta de consideración desde lo futbolístico aceleró un desenlace que terminó resolviéndose fuera de la cancha.

LEER MÁS: Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

El acuerdo contempla que el futbolista perciba los dos meses adeudados de 2025 y cuatro sueldos correspondientes a 2026, pese a que su vínculo contractual se extendía hasta el 31 de diciembre de este año.

Pulga Rodríguez.jpg
El Pulga Rodr&iacute;guez analiza qu&eacute; ser&aacute; de su futuro tras la rescisi&oacute;n de contrato en Col&oacute;n.

El Pulga Rodríguez analiza qué será de su futuro tras la rescisión de contrato en Colón.

Con la firma estampada en una escribanía de Santa Fe, el Pulga quedó libre de acción y habilitado para definir su próximo destino. Así lo confirmó Roberto San Juan, en diálogo con LV12 Web, quien aportó precisiones sobre el escenario que se abre para el delantero tucumano.

“En cuanto a la situación del Pulga Rodríguez, este sábado firmará la rescisión del contrato con Colón. Ya queda libre de acción y veremos la decisión que quiera tomar él después de esto. Hay equipos interesados, uno de Primera y cuatro de la Primera Nacional”, explicó San Juan.

¿Continuidad en el ascenso o regreso a Primera?

El abanico de posibilidades es amplio. Por un lado, la Primera Nacional aparece como una opción lógica, tanto por el protagonismo que puede ofrecerle como por la cercanía con el desafío deportivo que él mismo buscaba en Colón. Por otro, el interés de un club de Primera División mantiene abierta la chance de volver a la elite del fútbol argentino.

LEER MÁS: Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

La decisión no será menor: implicará definir no solo el próximo paso competitivo, sino también el tramo final de una carrera marcada por la identificación con Colón y un legado que lo ubica entre las máximas glorias de la institución.

Más allá del destino que elija, la salida de Luis Miguel Rodríguez deja una marca profunda en el mundo sabalero. Ídolo, referente y símbolo de una época dorada, el Pulga cierra su etapa en Santa Fe con la ilusión intacta de seguir jugando y con la pelota, una vez más, esperando su próximo rumbo.

Colón Pulga Rodríguez Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon pone proa a uruguay: viaje a paysandu y los primeros ensayos del ciclo medran

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

colon esta dispuesto hacer un esfuerzo mas para sumar al zaguero federico rasmussen

Colón está dispuesto hacer un esfuerzo más para sumar al zaguero Federico Rasmussen

Roberto San Juan confirmó que Pulga se presenta este viernes a entrenar con el plantel de Colón.

"Si Colón no lo quiere, le tiene que hacer una propuesta económica al Pulga"

el caso jose neris: colon defiende su patrimonio y busca un acuerdo

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

Lo último

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Último Momento
Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

Ovación
Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus