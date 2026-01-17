Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

El Sabalero oficializó tres incorporaciones para la temporada, todas a préstamo por un año, con distintas condiciones económicas y opciones de compra del 50%.

17 de enero 2026 · 21:16hs
Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón continúa activo en el mercado y confirmó tres nuevos contratos que apuntan a fortalecer su plantel. Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo y Mauro Peinipil llegan a Santa Fe mediante cesiones anuales, con diferentes cargos y opción de compra del 50% de sus respectivos pases.

Mercado de pases de Colón: Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo y Mauro Peinipil

El mediocampista Emanuel Beltrán arribó a Colón a préstamo por un año desde Boston River. La operación se cerró con cargo y contempla una opción de compra del 50% del pase, en una apuesta por sumar dinámica y equilibrio en la mitad de la cancha.

Otro de los nombres confirmados es Sebastián Olmedo, quien llega desde Tembetary. El acuerdo se realizó sin cargo, también por un año, y con opción de compra del 50%, una alternativa que le permite al club evaluar su rendimiento deportivo antes de una inversión definitiva.

LEER MÁS: Ignacio Lago dijo no: negociación trabada y señales de alerta en Colón

En tanto, Mauro Peinipil se incorpora procedente de Independiente Rivadavia. El defensor firmó un préstamo anual con cargo, más una opción de compra del 50% del pase, reforzando una zona clave de la estructura defensiva rojinegra.

Con estas incorporaciones, Colón continúa delineando su plantel y enviando señales claras en el mercado de pases, combinando proyección, análisis económico y necesidades futbolísticas.

Colón Primera Nacional Mauro Peinipil Santa Fe
Noticias relacionadas
colon suma proyeccion ofensiva: maximo ingravidi se incorpora a la reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

colon cierra la semana mas exigente de la pretemporada cantando este ano nos vamos de la b

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

colon debutaria en la primera nacional visitando a central norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

luto en santa fe por el fallecimiento de jose luis burtovoy, el exarquero de union y colon

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Lo último

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Último Momento
Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Ovación
Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus