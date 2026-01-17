Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

El Sabalero oficializó tres incorporaciones para la temporada, todas a préstamo por un año, con distintas condiciones económicas y opciones de compra del 50%.

Colón continúa activo en el mercado y confirmó tres nuevos contratos que apuntan a fortalecer su plantel. Emanuel Beltrán , Sebastián Olmedo y Mauro Peinipil llegan a Santa Fe mediante cesiones anuales, con diferentes cargos y opción de compra del 50% de sus respectivos pases.

El mediocampista Emanuel Beltrán arribó a Colón a préstamo por un año desde Boston River . La operación se cerró con cargo y contempla una opción de compra del 50% del pase , en una apuesta por sumar dinámica y equilibrio en la mitad de la cancha.

Otro de los nombres confirmados es Sebastián Olmedo, quien llega desde Tembetary. El acuerdo se realizó sin cargo, también por un año, y con opción de compra del 50%, una alternativa que le permite al club evaluar su rendimiento deportivo antes de una inversión definitiva.

En tanto, Mauro Peinipil se incorpora procedente de Independiente Rivadavia. El defensor firmó un préstamo anual con cargo, más una opción de compra del 50% del pase, reforzando una zona clave de la estructura defensiva rojinegra.

Con estas incorporaciones, Colón continúa delineando su plantel y enviando señales claras en el mercado de pases, combinando proyección, análisis económico y necesidades futbolísticas.