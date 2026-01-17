Uno Santa Fe | Colón | Ignacio Lago

Ignacio Lago dijo no: negociación trabada y señales de alerta en Colón

Rechazó la propuesta formal de renovación que incluía extensión de contrato y mejora salarial. La situación de Ignacio Lago encendió todas las alertas.

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 17:09hs
Ignacio Lago dijo no: negociación trabada y señales de alerta en Colón

Prensa Colón

Ignacio Lago decidió no aceptar la oferta que Colón le presentó para prolongar su vínculo, una propuesta que contemplaba mejores condiciones económicas y una extensión contractual hasta 2027. La respuesta negativa no cerró la puerta al diálogo, pero sí instaló una señal de alarma en un momento sensible de planificación.

La propuesta del club incluía duplicar el salario del jugador durante la temporada en curso y una nueva actualización para el próximo año, además de sumar una temporada más de contrato. Sin embargo, el futbolista consideró insuficientes los términos y optó por no firmar, dejando la negociación en stand by.

Desde ambas partes sostienen que el canal sigue abierto, aunque el rechazo ya generó preocupación puertas adentro. No se trata solo de una discusión económica, sino de una situación heredada que nunca terminó de resolverse.

LEER MÁS: La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Un conflicto que viene de arrastre

Cuando Colón adquirió los derechos del jugador, Lago ya había planteado la necesidad de una mejora contractual acorde a su rendimiento, protagonismo y proyección. La dirigencia de entonces coincidió en el diagnóstico, pero ató cualquier actualización a la extensión del vínculo. El acuerdo no prosperó y el contrato quedó fijado hasta diciembre de 2026, sin revisión salarial.

A ese escenario se sumó una limitación financiera concreta: el club no pudo afrontar al contado los 350 mil dólares de la cláusula de compra. Por eso se acordó un pago en cuatro cuotas, una excepción sustentada en la buena relación entre las partes y la flexibilidad de Talleres de Córdoba, dueño previo de los derechos.

El reloj corre tanto para Colón como para Ignacio Lago

El punto que hoy tensiona la escena es estrictamente contractual. Lago tiene vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que abre un margen temporal cada vez más estrecho. Si no hay una resolución en el corto plazo, el futbolista quedará con posibilidad de negociar un precontrato a partir de junio de este año, convirtiéndose en una gran perdida de patrimonio para el club.

Ignacio Lago Colón
Noticias relacionadas
colon suma proyeccion ofensiva: maximo ingravidi se incorpora a la reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

colon esta dispuesto hacer un esfuerzo mas para sumar al zaguero federico rasmussen

Colón está dispuesto hacer un esfuerzo más para sumar al zaguero Federico Rasmussen

colon cierra la semana mas exigente de la pretemporada cantando este ano nos vamos de la b

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

colon debutaria en la primera nacional visitando a central norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Lo último

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Último Momento
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Ovación
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus