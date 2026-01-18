Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Colón viajará a Paysandú para disputar la Serie Río de la Plata. El Sabalero afrontará sus dos primeros amistosos de pretemporada.

Ovación

Por Ovación

18 de enero 2026 · 09:33hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón empieza a acelerar su preparación. Este lunes a las 7, el plantel rojinegro emprenderá el viaje rumbo a Paysandú, donde será parte de la Serie Río de la Plata y disputará sus primeros amistosos formales de pretemporada, un tramo clave para afianzar la idea de Ezequiel Medrán.

LEER MÁS: Ignacio Lago dijo no: negociación trabada y señales de alerta en Colón

El entrenador sabalero transita estos días con una cuota de tranquilidad: el plantel está prácticamente completo. La única ficha que resta cerrar es la del marcador central zurdo, puesto para el cual Medrán apuntó desde el inicio. El nombre señalado es Federico Rasmussen, por quien el club aguarda una definición para terminar de darle forma a la estructura defensiva.

Los amistosos de Colón en Paysandú

La presentación oficial de Colón en tierras uruguayas será el 20 de enero, cuando enfrente a Miramar Misiones, desde las 20, en el estadio Parque Artigas. Será el primer test futbolístico para empezar a evaluar sociedades, funcionamiento colectivo y respuestas físicas tras las primeras semanas de trabajo.

Colón plantel
Col&oacute;n se trasladar&aacute; a Paysand&uacute; para disputar dos partidos por la Serie R&iacute;o de la Plata.

El segundo compromiso llegará el 23 de enero, también a partir de las 20, frente a Paysandú, nuevamente en el Parque Artigas. Allí, Medrán tendrá la chance de profundizar pruebas y comenzar a perfilar una base pensando en la competencia oficial.

Regreso a Santa Fe y cruce con Patronato

Tras la gira, Colón volverá a Santa Fe para continuar con su preparación. El miércoles 28 de enero, en horario a confirmar, se medirá ante Patronato, en un amistoso que servirá como cierre de esta primera etapa de la pretemporada.

El inicio del campeonato sufrió una modificación clave. Colón debía debutar el domingo 8 de febrero, recibiendo a Deportivo Madryn en el Brigadier López, pero la AFA postergó el arranque del certamen por una semana. Con la logística ya avanzada para muchos equipos, todo indica que el torneo comenzará directamente con la segunda fecha.

LEER MÁS: Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

En ese escenario, el Sabalero debutaría el domingo 15 de febrero, desde las 18, en Salta, frente a Central Norte, marcando el verdadero estreno oficial del ciclo Medrán.

Con amistosos confirmados, una base sólida y un último refuerzo en carpeta, Colón entra en la recta final de su preparación, afinando detalles antes de volver a competir por los puntos.

