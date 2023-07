Quién es Thiago Yossen, el pibe que debutará en Colón

LEER MÁS: Así le fue a Colón con Nicolás Ramírez como árbitro

Sin embargo, antes de finalizar el día la información fue que ante la falta de variantes en defensa y como consecuencia de la baja por suspensión de Rafael Delgado, Néstor Gorosito terminó llamando desde la Reserva a los defensores Thiago Yossen y Nicolás Utrera. Sin dudas que desconcertante desde todo punto de vista, en función de lo expresado minutos antes.

Manetti-Colón.jpg Adolfo Manetti habló de distintos aspectos inherentes al fútbol amateur de Colón.

Pero lo más llamativo es que Thiago Yossen terminará debutando este miércoles en Colón, y lo hará en una posición donde no está acostumbrado a jugar, ya que lo hará como lateral por la derecha, cuando su puesto natural es el de marcador central.

Adolfo Manetti, coordinador de las inferiores de Colón, contó cuáles son las características de juego del marcador central Thiago Yossen, devenido en lateral, en diálogo con LT10. En tanto que también dio detalles de Nicolás Utrera, el otro juvenil promovido por Gorosito.

"En inferiores se manejaron como central, Thiago Yossen es 2004, de Santa Fe, es derecho. Mientras que Nicolás Utrera es zurdo, hace un par de años que llegó al club, se adaptó rápido, está en Reserva y parece que Gorosito les vio algo. En divisiones inferiores han rendido, no lo sé en Primera, no sería categórico, pero si Gorosito lo considera así es por algo. No me meto en fútbol profesional, yo hablo de lo que hicieron en inferiores, fueron jugadores que rindieron. En divisiones juveniles Yossen jugó siempre de marcador central, alguna vez lo habrá realizado de lateral".