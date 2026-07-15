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Los dos jugadores de Colón que se perderían la "final" ante Ferro

El Sabalero se prepara para un duelo clave en Caballito. Un jugador clave y el otro que es una alternativa estarían descartados por lesión, mientras que Ignacio Antonio volvería a la formación titular para enfrentar al puntero de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 09:31hs
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Los dos jugadores de Colón que se perderían la final ante Ferro

UNO Santa Fe / José Busiemi

Después de la contundente goleada por 4-0 sobre Central Norte, Colón cambió rápidamente el chip y ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más importantes de la temporada. El próximo viernes, desde las 19.30, visitará a Ferro en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, por la 21ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

Será un cruce de alto voltaje en la pelea por la cima. El Verdolaga llega como líder del campeonato con 40 puntos, mientras que el conjunto de Ezequiel Medrán lo sigue de cerca con 35, por lo que un triunfo rojinegro volvería a meter de lleno al equipo santafesino en la discusión por el primer puesto.

Barrios y Thaller, descartados para un partido decisivo en Colón

Durante toda la semana, la principal preocupación del cuerpo técnico pasó por la evolución física de Pier Barrios y Nicolás Thaller, ambos afectados por lesiones musculares.

Sin embargo, las expectativas de poder recuperarlos para el compromiso en Caballito se fueron diluyendo con el correr de los días y, finalmente, ninguno de los dos estará a disposición de Medrán.

La ausencia que más lamenta el entrenador es la de Barrios, quien era una de las piezas más confiables de la defensa hasta sufrir la lesión. De todos modos, el rendimiento de Sebastián Olmedo llevó tranquilidad, ya que el zaguero paraguayo respondió con solidez cada vez que le tocó jugar y se perfila para continuar como titular.

De esta manera, la dupla central volvería a estar integrada por Federico Rasmussen y Olmedo, una sociedad que dejó buenas sensaciones en la última presentación.

¿Una sola variante en Colón para visitar Caballito?

Más allá de las bajas obligadas en la defensa, Medrán no tiene pensado realizar demasiadas modificaciones respecto del equipo que viene de aplastar a Central Norte.

LEER MÁS: Medrán ya cuenta con un refuerzo en Colón y aguarda por Garate para visitar a Ferro

La única variante estaría en la mitad de la cancha, donde Ignacio Antonio ya cumplió la fecha de suspensión y cuenta con muchas posibilidades de recuperar su lugar desde el arranque en reemplazo de Matías Muñoz.

Con esa modificación, el entrenador apostaría por mantener la base de un equipo que mostró su mejor versión en la fecha pasada y que ahora tendrá una prueba de máxima exigencia frente al líder del campeonato.

En un duelo que puede marcar el rumbo de la Zona A, Colón buscará ratificar su levantada y dar un golpe de autoridad en Caballito, donde pondrá a prueba sus aspiraciones de pelear por el ascenso hasta el final del certamen.

Colón Ferro Caballito
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