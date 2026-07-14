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La nueva etapa que arrancó Bonansea en Colón y que ilusiona pensando a futuro

Sin dudas que Alan Bonansea logró cortar la racha que arrastraba y el gol ante Deportivo Madryn lo desbloqueó para volver a su mejor versión

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 10:26hs
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Alan Bonansea marcó los mismos goles en los últimos dos partidos

Prensa Colón

Alan Bonansea marcó los mismos goles en los últimos dos partidos, que en los anteriores 17 que había jugado.

En el mercado de pases de enero, Colón apostó fuerte, ya que Alan Bonansea venía de un año muy bueno con la camiseta de Patronato y tenía varias ofertas.

Bonansea y su mejor momento con la camiseta rojinegra

Por ello, la dirigencia sabalera debió hacer un esfuerzo económico importante para sumarlo. Y rápidamente esa insistencia tuvo premio, ya que apenas 12' después de debutar con la camiseta rojinegra marcó su primer gol.

En la 1ª fecha, ante Deportivo Madryn, Bonansea marcó el primer gol del partido que terminaría en victoria del Sabalero por 2-1. Pero en ese cotejo, debió ser reemplazado por una molestia en el hombro.

La misma que no le permitió estar en la fecha siguiente ante Central Norte. Pero volvió en la 3ª jornada y desde allí fue titular en todos los partidos que jugó el Sabalero.

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Pero recién, volvió al gol en la 6ª fecha en la derrota ante San Telmo 3-1 y en la jornada siguiente, marcó su tercer gol en el triunfo como visitante contra Patronato 2-0.

Sin embargo, luego comenzó una racha impensada, al punto tal que pasaron 12 partidos en los que Bonansea fue titular, pero no logró anotar.

Y recién volvió al gol, en el triunfo vital ante Deportivo Madryn. Cuando el partido se terminaba, el delantero apareció con un cabezazo para decretar el 2-1 definitivo y cortar esa racha que parecía no tener fin.

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Está claro que ese gol lo desbloqueó, al punto tal que en el último partido ante Central Norte anotó por duplicado en la goleada del Sabalero por 4-0.

Así las cosas, Bonansea anotó la misma cantidad de goles en los últimos dos partidos, que en los 17 anteriores, lo que sin dudas abre la puerta a la ilusión pensando en lo que viene.

El equipo evolucionó y mucho en los últimos dos partidos y eso también tuvo que ver con la eficacia que le aportó Bonansea dentro del área rival.

Colón Bonansea goles
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