Rafael García: "Me siento más cómodo como volante central"

Rafael García llegó este lunes por la noche a Santa Fe junto a Leonardo Burián, luego de contar con la habilitación que le permita sumarse al plantel de Colón, aunque ahora deberá cumplir su cuarentena.

El Charrúa charló con radio Gol 96.7 y en el inicio reconoció que "a todos nos generó un stress esta pandemia, entrené bastante bien, en Uruguay no había ningún tipo de restricción. Nunca termina siendo lo mismo la exigencia que cuando uno está en competencia".

Más adelante apuntó que "los tiempos y la distancia no son lo mismo. Vamos a ver como nos renganchamos ahora. En Uruguay la realidad está bastante bien, hay pocos casos y la gente tomó conciencia para de esa forma no parar sus actividades. Creo que fue una buena medida".

El uruguayo considera que de aquí en más se inicia otro proceso, al apuntar que "debemos prepararnos de la mejor manera para competir. Cuando empiece la competencia por los puntos se verá qué es lo que podemos hacer y esperamos tener mejores resultados de los que obtuvimos en el comienzo del año. En la cancha se verá la realidad de cada equipo".

Rafael García 1.jpg Rafael García, ante de fichar en Colón, fue dirigido por Domínguez en Nacional. Gentileza Prensa Colón

Como a muchos compañeros, García admitió que "cada jugador tiene momentos buenos, otros no tanto, regulares. Me tocó terminar el año pasado en buena forma, siendo campeón como volante central. Llegar a Colón era un nuevo desafío para mí. No fue fácil jugando en otra posición como zaguero central. Tuve 3 o 4 partidos buenos, uno malo con Newell's y después en los últimos no jugué. Enseguida apareció la pandemia y ahora hay que prepararse con las mayores ilusiones para alcanzar un buen nivel".

En otro tramo de la entrevista, el uruguayo consideró que "muchas veces todo depende de las formas y estilos de juego que proponen los técnicos, si me preguntás me siento más cómodo de volante central, para eso están los entrenadores, para tomar decisiones, uno está disponible para lo que le toque".

Para luego, añadir: "No me gusta hablar con los entrenadores sobre estos temas, porque es una tarea de ellos, tomar decisiones. Simplemente tengo que ir, entrenar y hacer el mayor esfuerzo posible".

Si bien el paso de Eduardo Domínguez fue fugaz, Rafael García recordó que "jugué de central con Domínguez en Nacional. Cada uno tiene sus particularidades, hay un montón de detalles que influyen. Acá la mayoría lo conoce porque lo tuvieron en el pasaje anterior por Colón, esperemos que podamos trabajar de la mejor forma, tratando de rendir de la mejor manera posible para estar todos contentos".

En la parte final, García ratificó aún no se reunió ante los supuestos rumores de tratar una rebaja en sus haberes. En este sentido apuntó que "no tuve charlas con los dirigentes, igualmente esos temas se tratan de forma privada, por lo tanto creo que no es la mejor forma que salgan a la luz públicamente, pero en mi caso personal no tuve charlas".