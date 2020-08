Farías, aislado en Colón: "El viernes nos hacen el hisopado"

El juvenil Facundo Farías es una de las joyas que tiene Colón, a tal punto que el pasado 29 de febrero firmó su contrato luego de tener un par de minutos en Primera División. Su realidad lo encuentra aislado por una situación que no provocó.

Le tocó participar con Brian Fernández de los entrenamientos y justamente fue quien compartió los últimos momentos hasta que se conoció la noticia de Covid positivo para el delantero.

Farías charló este martes con radio Sol 91.5 y en el inicio confesó que "estoy bien, aislado en mi casa, con mi familia. El médico del club se contactó conmigo el domingo y me comentó la situación de Brian, por lo que no fui más a entrenar".

LEER MÁS: San Juan: "Ojalá que no vuelva a ocurrir algo así en Colón"

Más adelante admitió que "todos los que estuvimos en el grupo con él seguimos trabajando desde casa, con todos los trabajos que nos pasa el profe por videos".

La última foto que subió Farías a sus redes sociales fue precisamente con Fernández antes de que se conozca la noticia. Al respecto expresó que "yo no puedo manejar, entonces estaba esperando un remis en la puerta del predio, Brian se ofreció a traerme a mi casa. Ahora nos hacen el viernes el hisopado y después tendremos los resultados. Si todo va bien nos reintegramos enseguida a los entrenamientos".

Facundo Farías Colón.jpg Facundo Farías, entrena aislado en Colón, a la espera de su hisopado.

El talentoso canterano rojinegro, que cumplirá 18 años el 28 de agosto, también recordó que "estuve haciendo trabajos para poner fuerte el pie y la rodilla, por suerte dejé atrás esa lesión".

En otro tramo de la charla, Facu dijo que "me siento cómodo atrás del 9. Lo ideal sería entre los dos zagueros centrales y el 5 rival, me usó mucho ahí Bonaveri. Soy diestro y me considero habilidoso en el mano a mano".

LEER MÁS: Colón: la fórmula política que intranquiliza a José Vignatti

Respecto a la charla que mantuvo con Eduardo Domínguez, el joven santafesino apuntó que "hablé bastante, me dio consejos, me dijo que iba a estar para ayudarme porque soy chico, que iba a estar con los otros chicos. Veníamos trabajando bien hasta que pasó esto. Llegué hace cinco años a Colón cuando se desarmó Corinthians Santa Fe".

Farías también hizo mención al momento en el que le tocó debutar de la mano de Pablo Lavallén: "No estuve mucho tiempo en Primera, él me hizo debutar. No formé parte del plantel, solamente debuté con Atlético Tucumán, iba a practicar de vez en cuando, no había ni jugado en Reserva".

Antes de su despedida, el juvenil resaltó que "fue cierto el interés de Boca y Racing, se comunicaron con mi representante. Mi ídolo es Messi, me gusta también el estilo de Neymar y me gustaría jugar en la Liga inglesa".