La receta de Delfino para que Colón siga soñando: equipo, orden y pasión

El entrenador sabalero analizó el triunfo ante Midland, destacó la evolución colectiva, la solidez defensiva y el acompañamiento de la gente. Además, habló del desafío que se viene en los cuartos de final del Reducido y remarcó que todavía hay aspectos por mejorar.

Iván Delfino se mostró conforme con la actuación de Colón en la victoria 1-0 frente a Midland, resultado que le permitió al Sabalero meterse entre los ocho mejores del Reducido de la Primera Nacional. En conferencia de prensa, el técnico consideró que su equipo fue superior durante el encuentro, especialmente en la primera mitad, y valoró el esfuerzo de sus dirigidos para sostener la ventaja.

Delfino destacó la evolución de Colón y el valor del funcionamiento colectivo

“Yo creo que sí, que fuimos superiores todo el partido, sobre todo en el primer tiempo donde tuvimos varias situaciones claras”, sostuvo el entrenador. También explicó que el equipo fue encontrando mejores asociaciones y una circulación más fluida a medida que avanzó el torneo: “Creo que el equipo va creciendo, aunque parezca una locura al final del torneo”.

Uno de los aspectos que resaltó fue la solidez defensiva y la importancia de mantener el arco en cero. “Es importante, lógicamente es importante mantener el arco en cero porque te genera más confianza y sosteniendo una solidez defensiva prolongada hace que los de arriba puedan tener más libertad”, expresó.

También se refirió al presente goleador de Federico Rasmussen, autor del tanto ante Midland, y lo hizo con una cuota de humor: “A veces se equivoca, está haciéndola seguido, así que bienvenido para nosotros”.

Al analizar el rendimiento de Alan Bonansea, Delfino valoró su entrega, aunque consideró que debe animarse a buscar más el arco. “A veces hay que ser más egoísta”, contó que le dijo al delantero. Y dejó una reflexión sobre la identidad que pretende para su equipo: “El trabajo en equipo es lo que a nosotros nos hace en cierta forma sobrevivir en este último camino, porque ya es sobrevivencia, no hay mucho que pensar, y siempre pensar en el conjunto, en el nosotros”.

La gente, el próximo rival y los desafíos que vienen

El entrenador también tuvo palabras para los hinchas rojinegros, que acompañaron al equipo en una noche especial en el Brigadier López. “Se me puso la piel de gallina cuando entró, así que es importantísimo para nosotros”, reconoció. Además, destacó que el contagio entre el equipo y la tribuna fue creciendo durante el partido: “El contagio creo que fue de adentro para afuera, a veces a lo último fue al revés, y eso nosotros lo necesitamos”.

Con respecto a los cuartos de final, Delfino evitó adelantarse a un análisis del próximo adversario. “Yo ahora lo que más necesito es descansar un rato, igual que los jugadores, no tengo cabeza para ponerme a analizar lo que me pueda llegar a tocar”, admitió. Y agregó: “Del que nos toque, si queremos lograr el objetivo, tenemos que pasar”.

Por último, reconoció que Colón encontró un equilibrio a partir del esquema y las sociedades que se fueron consolidando, aunque insistió en que todavía hay margen para crecer. También puso el foco en la recuperación física del plantel, teniendo en cuenta la exigencia del calendario: “Siempre hay que mejorar”. Y cerró con una frase que resume el momento del Sabalero: “Los nudos se desatan de a uno, así que vamos por lo que nos toque ahora y después Dios dirá”.