Rodrigo Velázquez: "Queremos volver al triunfo ante Colón"

Velázquez no había sido titular desde la fecha 5, en la caída ante Estudiantes de Buenos Aires también en condición de local. Su regreso coincidió con otra derrota, aunque dejó buenas sensaciones a nivel personal: “Me sentí muy cómodo en el equipo, con la confianza que me da Matías (Módolo) y mis compañeros. Hacía varias fechas que no jugaba desde el inicio y me sentí muy bien. Pero triste por la derrota”, confesó.

“No fue justo el resultado, pero esto se gana con goles”

El juvenil analizó lo ocurrido ante Temperley y fue contundente: “Fue una derrota que dolió, no la esperábamos. Hicimos un buen partido, tuvimos al menos diez situaciones claras. No fue justo el resultado, pero en este deporte se gana con goles y nosotros no pudimos convertir. Por eso nos vamos con las manos vacías”.

Incluso recordó una situación personal: “Yo tuve una en el primer tiempo que no la pude agarrar bien y se fue al lado del palo”.

También hizo referencia a una de las jugadas polémicas del partido: el penal no sancionado a “Tortuga” Fernández. “Yo estaba cerca de la jugada del penal, no sé qué vio el árbitro. Hubiera cambiado el partido si lo cobraba. No sirve de nada hablar de los árbitros, no se puede volver el tiempo atrás, pero la realidad es que no nos están favoreciendo los fallos”, dijo, en alusión a la omisión de Pablo Giménez.

El objetivo: volver a sumar de a tres

Velázquez cerró con un mensaje a los hinchas: “Queremos volver a la senda del triunfo. Los hinchas deben estar molestos por la derrota, pero tienen que saber que este equipo se va a entregar. Los que estuvieron en la cancha vieron que peleamos hasta el final y no bajamos los brazos nunca”.

En cuanto al partido del domingo ante Colón, la AFA confirmó que Ariel Penel será el árbitro del encuentro, acompañado por Juan Mamaní y Federico Cano como asistentes, mientras que Guillermo González actuará como cuarto árbitro.

Con el dolor de la caída aún fresco, Gimnasia de Jujuy ya piensa en la recuperación. El equipo de Módolo buscará reencontrarse con la victoria ante su gente, en un duelo clave por la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional.

Fuente: El Tribuno