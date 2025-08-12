Uno Santa Fe | Colón | Colón

El clima político en Colón toma relevancia y crecen las reuniones para definir listas

Hay reuniones de diferentes agrupaciones para ir avanzando en el armado de listas para las elecciones en Colón. ¿José Vignatti volverá a ser candidato?

12 de agosto 2025 · 17:18hs
El clima político en Colón toma relevancia y crecen las reuniones para definir listas

La política en Colón empieza a moverse con fuerza dee cara a las próximas elecciones y distintas agrupaciones y espacios ya comenzaron a reunirse para definir estrategias y nombres. El escenario que se vislumbra es de alta fragmentación: al menos cinco listas competirían en las urnas, aunque no se descarta que puedan sumarse más.

Reflejaría las profundas diferencias que atraviesan la vida institucional rojinegra. Uno de los sectores que ya se puso en marcha es el vignatismo, que tenía por adelante una cena de camaradería por estas horas. Esto con el fin de avanzar en una posible nómina para participar de los comicios. La gran incógnita es si José Vignatti volverá a encabezar una lista.

No logró digerir el descenso a la Primera Nacional durante su gestión. Mantiene su peso político y sus contactos, pero todavía no tomó una decisión sobre su candidatura, pero lo estaría pensando.

¿Vignatti, otra vez candidato en Colón?

¿José Vignatti vuelve al ruedo político en Colón?

Mientras tanto, en el otro polo, la figura de José Alonso se mantiene firme y con intenciones de competir. El escenario electoral de Colón suele estar marcado por movimientos inesperados, alianzas de último momento y rupturas que pueden reconfigurar por completo el mapa.

El contexto no es menor: Colón atraviesa un momento impensando en lo deportivo y lo institucional, con una masa societaria exigente y atenta, que busca respuestas y un rumbo claro tras un 2025 lejos de las aspiraciones de ascenso.

Todo indica que, de acá a la fecha de presentación de listas, las negociaciones y reuniones se multiplicarán. El clima electoral ya se instaló en el Brigadier López y las próximas semanas serán decisivas para saber, por ejemplo, si Vignatti vuelve a escena y cuántos nombres más se sumarán a una contienda que promete ser intensa y fragmentada en un Colón que se amodó puertas adentro, pero que en lo deportivo fue una involución constante. Si la pelota no entra, nada convence.

Colón pierde a Pulga para visitar a San Telmo y la lista de lesionados sigue creciendo

¿La mala cosecha en Colón también le resta crédito a la continuidad de Minella?

El cambio de arquero que se pedía en Colón y que no resultó positivo

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

