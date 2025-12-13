Uno Santa Fe | Colón | Colón

El goleador que deja San Martín (T) y capta la atención de Colón

El delantero Martín Pino no continuará en San Martín (T) y Colón habría tomado nota, ya que sería del interés de Ezequiel Medrán

13 de diciembre 2025 · 16:34hs
El mercado no se detiene en Santa Fe y, en medio del armado del nuevo Colón, el foco empieza a posarse sobre la delantera. En ese escenario apareció un apellido que ganó fuerza en las últimas horas y que sería del gusto del DT Ezequiel Medrán: Martín Pino.

Se trata de un tradicional 9, con presencia física y recorrido en la categoría, características que el Sabalero busca sumar para la próxima Primera Nacional. Sobre todo, porque hay una depuración y solo quedaría Facundo Castro para el puesto, a quién el técnico confía recuperar.

¿Quién es Martín Pino, el 9 que estaría en la mira de Colón?

Pino es cordobés, tiene 27 años (16 de marzo de 1997), mide 1,85 metro y viene de una temporada exigente en San Martín de Tucumán, donde jugó 33 encuentros, anotó ocho goles y entregó tres asistencias. Uno Santa Fe accedió al dato de que termina su préstamo y ya se confirmó que no seguirá en el ciruja.

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, su pase pertenece a Godoy Cruz (tiene contrato hasta diciembre de 2026), que justamente toma nota, ya que ahora le tocará jugar también por ascender. Desde lo económico no sería un costo alto.

Por ahora no hay gestiones formales, pero su nombre ya circula en la mesa de decisiones. En un mercado que cambia de hora en hora, Martín Pino aparece como una opción concreta dentro del abanico ofensivo que analiza Medrán para su Colón.

Colón Martín Pino San Martín de Tucumán
