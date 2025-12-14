Estudiantes campeón y el saludo de Colón: un vínculo de títulos que vuelve a cruzarse

Tras consagrarse en el Torneo Clausura 2025, Estudiantes recibió el saludo de Colón, que destacó a Eduardo Rodríguez, Meza, Castro, Farías y Alario.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y el Club Atlético Colón se sumó a las felicitaciones con un mensaje cargado de respeto y sentido futbolero. A través de sus redes oficiales, el Sabalero reconoció la conquista del Pincha y celebró el logro de protagonistas con pasado rojinegro.

El mensaje de Colón en redes sociales

“De campeón a campeón, el Club Atlético Colón felicita a Estudiantes por obtener el Torneo Clausura 2025”, expresó la institución santafesina en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El Club Atlético Colón felicita a @EdelpOficial por obtener el Torneo Clausura 2025.



Mencion especial para nuestros campeones: Eduardo Domínguez, Eric Meza, Alexis Castro y Facundo Farías, como también a Lucas Alario, quien forma parte importante de… — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 14, 2025

En el mismo posteo, Colón realizó una mención especial para Eduardo Rodríguez, entrenador del Pincha, y para los futbolistas Eric Meza, Alexis Castro y Facundo Farías, todos con pasado campeón en el club. Además, el mensaje incluyó un reconocimiento a Lucas Alario, a quien definieron como una parte importante de la historia sabalera.

El saludo rojinegro se sumó así a las múltiples muestras de reconocimiento tras la consagración de Estudiantes, en un gesto que volvió a unir a dos clubes campeones a través de sus protagonistas.