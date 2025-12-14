Diego Colotto hizo un primer balance como director deportivo de Colón

A pocos días de asumir, Diego Colotto habló del estado del plantel, el mercado de pases, la situación económica y el trabajo conjunto con Ezequiel Medrán.

A días de haber asumido como director deportivo de Colón , Diego Colotto trazó un primer diagnóstico de la institución. En diálogo con LT9, destacó la rapidez en la toma de decisiones , el inicio del trabajo en el mercado de pases y la necesidad de ordenar un plantel que llevaba dos meses sin competencia y con deudas pendientes .

“Fue una semana importante”, resumió Colotto, y explicó el contexto con el que se encontró: “Tuvimos que darle un corte a un plantel que llevaba dos meses parado, sin competir y con deudas”. En ese sentido, destacó la agilidad en la toma de decisiones: “Pudimos lograr que los chicos que decidimos que tengan continuidad empiecen a entrenar”.

Al referirse al mercado de pases, Colotto advirtió que la Primera Nacional presenta hoy un escenario más complejo que en otros años. “Es un mercado fuerte, con presupuestos más altos, que hoy puede competir incluso con ligas de otros países”, explicó, y agregó que eso genera una disputa directa entre clubes con aspiraciones similares.

En ese contexto, marcó un punto clave para Colón: “La camiseta de esta institución atrae mucho”. Y profundizó: “Hay muchos equipos que piensan que pueden armar un gran plantel y ser protagonistas, entonces la competencia es dura. Nosotros trataremos de utilizar el peso del club para seducir”.

Criterio deportivo por encima de los nombres

Sin entrar en confirmaciones, Colotto dejó una definición clara sobre el método de selección. “Analizamos muchos jugadores”, señaló, y aclaró que el conocimiento previo no es un condicionante: “No importa si un jugador estuvo con nosotros antes; se valora el rendimiento”. Como ejemplo, fue concreto: “¿Qué importa si tuvimos a Budiño en Quilmes? Fue un arquero con más de 20 vallas invictas”.

En esa línea, remarcó que las decisiones se toman en conjunto: “A Colón van a llegar los mejores jugadores que consideremos desde la dirección deportiva, junto a la opinión del cuerpo técnico y la evaluación económica del club”.

Sobre la situación financiera, Colotto fue prudente y marcó límites claros. “En la parte económica no nos involucramos; eso lo maneja el presidente”, explicó, aunque reconoció avances importantes: “El hecho de que se hayan empezado a pagar deudas muestra claridad en esta primera semana”.

Relación con Ezequiel Medrán y armado del plantel

Uno de los ejes centrales fue el trabajo conjunto con Medrán. “Es importante que los entrenadores entiendan la función del director deportivo y que nosotros respetemos los espacios del técnico”, sostuvo, y recordó que no es su primer proyecto en ese rol.

Sobre el plantel, reafirmó el criterio: “La idea es trabajar con dos jugadores por puesto, más los chicos del club”. Y aclaró que algunos juveniles alternarán entre Primera y Reserva, pero seguirán bajo seguimiento: “La intención es armar un plantel completo y competitivo”.

Al cerrar, Colotto dejó una sensación de satisfacción por el arranque: “En esta semana hicimos muchísimas cosas que estaban trazadas. Estoy contento con cómo estamos terminando estos primeros días”.