Gonzalo Bettini, tajante tras su salida de Colón: "El entrenador decidió que no siga"

El lateral explicó los motivos de su salida del Sabalero, habló del recambio que se viene y dejó definiciones claras sobre resultados, edad e intensidad.

14 de diciembre 2025 · 11:58hs
El defensor explicó que la decisión fue del cuerpo técnico y que el club avanza en una reestructuración profunda, marcada por los resultados y un cambio de perfil en el plantel profesional. Gonzalo Bettini admitió que estaba dispuesto a seguir en Colón.

Gonzalo Bettini y su salida de Colón

El entrenador ha tomado la decisión de que no siga. El club quería hacer una reestructuración y se entiende”, expresó Bettini, al tiempo que reconoció que el rendimiento del equipo durante la temporada fue determinante. “No hemos tenido un año bueno y los resultados mandan en el fútbol”, agregó.

El defensor remarcó que el contexto institucional y deportivo termina siendo decisivo en una institución como Colón. “En un club tan importante, no tener buenos resultados influye mucho”, sostuvo, aunque aclaró que le hubiera gustado continuar en el Sabalero y seguir siendo parte del proceso.

LEER MÁS: El extraño caso de Gonzalo Bettini con la camiseta de Colón

Bettini admitió que no fue el único futbolista que quedó al margen de la nueva etapa. “Hemos quedado afuera del proyecto un montón de jugadores”, señaló, y valoró la comunicación con el club durante el proceso: “Tener buena comunicación es clave en el día a día”.

Por último, el lateral se refirió a uno de los ejes del recambio que se analiza en Colón. “Quizá quieran bajar el promedio de edad, pero la intensidad no va de la mano con la edad. Eso es relativo”, cerró, dejando abierta una discusión que atraviesa al fútbol actual.

