Se imponen varios cambios en Colón para jugar ante Boca

La producción de Colón ante Newell's fue realmente paupérrima, el equipo fue goleado dejando una imagen impresentable, ya que no tuvo carácter, temperamento y mucho menos reacción. Como dijo Diego Osellal al final del partido "hicimos todo mal" y claro está el resultado así lo reflejó.

Por ello, es lógico pensar que la formación titular tendrá varios cambios en relación al cotejo ante la Lepra. Una modificación cantada es el ingreso de Alex Vigo luego de cumplir con la fecha de suspensión en lugar de Gastón Díaz. Pero no sería la única variante en el bloque defensivo, ya que se produciría el debut de Bruno Bianchi y el candidato a salir es Rafael García de muy mala actuación en el Coloso Marcelo Bielsa.

En la mitad de la cancha no estará Rodrigo Aliendro debido a su expulsión y por ello existe la chance que ingrese Fernando Zuqui para jugar por derecha, dado que Christian Bernardi continúa recuperándose de un esguince en su tobillo. La otra posibilidad sería incluir a Tomás Chancalay por ese sector.

Es un hecho que el esquema no se modificará, pero habrá que ver quien es el carrilero por izquierda, si mantiene a Gabriel Esparza o le devuelve la titularidad a Marcelo Estigarribia. No obstante, no habría que descartarqueel paraguayo pueda desempeñarse como volante interno, en donde hoy se siente más cómodo.

Lucas Viatri seguirá siendo titular, pero se plantea el interrogante si lo mantendrá al Pulga Rodríguez (lo sacó en el entretiempo ante Newell's) o si puede estar desde el arranque el goleador Wilson Morelo. El otro día insólitamente, con el equipo perdiendo, Osella no hizo ingresar al artillero cafetero.

No obstante, estas especulaciones comenzarán a develarse con el entrenamiento que se desarrollará este martes en el Brigadier López y que seguramente tendrá custodia policial como sucedió en la práctica de este lunes.