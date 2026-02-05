¿Se podrá ver el debut de Colón? Incertidumbre por la TV en la Primera Nacional

La falta de acuerdo por los derechos de TV mantiene en duda la transmisión de los partidos y preocupa a clubes como Colón.

La cuenta regresiva para el inicio de la Primera Nacional avanza, pero la televisación del torneo todavía es una incógnita. A menos de dos semanas del arranque previsto, los clubes, entre ellos Colón , no tienen certezas sobre quién transmitirá los partidos, en medio de una negociación trabada dentro de la propia AFA.

El eje del problema está en la disputa por los derechos de transmisión del campeonato de ascenso. El vínculo que unía a la AFA con TyC Sports , la señal que venía explotando el producto de la Primera Nacional , habría llegado a su fin en 2025, y hasta ahora no surgió un nuevo acuerdo que garantice la cobertura televisiva del torneo. El canal acerco dos ofertas y ninguna fue aprobada por la Asociación del Fútbol Argentino.

En medio de este conflicto, surgieron rumores de que el canal de streaming de Página 12 y el histórico canal de aire Canal 9, ambos medios pertenecen a un mismo grupo. Podrían ser quienes transmitan los partidos pero la oferta concreta jamás llegó a las oficinas de AFA ubicadas en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Las diferencias internas entre dirigentes de peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino habrían frenado definiciones clave. Mientras algunos sectores impulsan un cambio de modelo, otros advierten sobre el riesgo económico que implica comenzar la competencia sin un contrato sólido firmado. Como si todo no sería complicado e improvisado a tan pocos días del inicio del torneo, este miércoles 4 de febrero, estaba estipulada una reunión para definir que pasará con el inicio del torneo y su respectiva televisación, ¿Qué pasó con dicha reunión? Nunca se concretó.

Colón y los clubes, pendientes de la transmisión

La incertidumbre golpea de lleno a instituciones como Colón, que además del aspecto deportivo dependen de los ingresos vinculados a la televisación. La posibilidad de que el debut sabalero no tenga pantalla asegurada genera inquietud tanto en lo económico como en la visibilidad del certamen. Varios clubes de la categoría temen que, sin un acuerdo cerrado, también se vean afectados los montos que solían percibir de manera mensual por la cesión de los derechos audiovisuales, un ingreso clave para sostener presupuestos cada vez más ajustados.

Se estima que Colón percibió en el año 2025, alrededor de 40.000.000 de pesos mensuales por los derechos de televisación lo que significa un numero significativo, pero que quedo atrasado en el tiempo y en comparativa con las elevadas cifras que mes a mes debía pagar en salarios a sus futbolistas profesionales, es una cifra minúscula. Se calcula aproximadamente que con el dinero de la televisación lograba abonar la quinta parte de los salarios de los futbolistas, sin contar el resto de empleados que mantiene la institución.

AFA Play aparece como alternativa para ver el ascenso

Ante la falta de ofertas firmes de las señales tradicionales, en el ambiente del ascenso comenzó a tomar fuerza la chance de que los partidos se emitan a través de AFA Play, la plataforma digital oficial. La idea sería que allí se concentre la transmisión, al menos de manera inicial.

Sin embargo, el interrogante pasa por la viabilidad económica, técnica y de infraestructura del sistema. El fútbol del ascenso necesitaría una masa importante de suscriptores para que el esquema funcione, en un contexto donde no siempre el público está dispuesto a pagar un abono mensual para seguir la categoría.

Inicio del torneo en duda

La falta de anuncios oficiales mantiene en suspenso no solo la televisación, sino también la organización general del campeonato. En las últimas horas no hubo definiciones formales y el panorama sigue abierto, con el arranque del torneo cada vez más cerca.

Hoy, la principal novedad es justamente la ausencia de certezas. Hasta que la AFA no comunique qué empresa o plataforma se hará cargo de las transmisiones, persiste la gran pregunta que también se hacen los hinchas sabaleros: ¿Se podrá ver el debut de Colón en la Primera Nacional?