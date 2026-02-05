Uno Santa Fe | Colón | Germán Lerche

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

La Justicia rechazó la defensa de Germán Lerche y ratificó la condena a tres años de prisión condicional por administración fraudulenta en perjuicio de Colón.

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 11:37hs
Germán Lerche criticó a la dirigencia de Colón y al Intendente Poletti.

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El tribunal de apelaciones de Santa Fe ratificó este jueves la condena impuesta a Germán Lerche, ex presidente de Colón, por administración fraudulenta. La pena de tres años de prisión en ejecución condicional quedó confirmada en esta instancia, tras el rechazo a los planteos de la defensa.

Causa Colón: de la denuncia al proceso judicial

La causa se inició en 2013, a partir de una denuncia presentada por el entonces síndico del club, José Luis Isaía, que derivó en una investigación sobre presuntas maniobras de administración fraudulenta con fondos de Colón durante la gestión de Lerche y otros dirigentes.

En diciembre de 2023, un tribunal de primera instancia lo había absuelto tras un juicio oral y público, pese a que la fiscalía y la querella habían solicitado seis años de prisión. En ese momento, los jueces consideraron que no se había quedado debidamente probada su responsabilidad penal.

Revocación de la absolución y condena

En julio de 2025, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe revocó aquella absolución y condenó a Lerche como coautor del delito de administración fraudulenta a tres años de prisión condicional. Esto implica que no deberá cumplir la pena en la cárcel, aunque sí queda con antecedentes penales y sujeto a reglas de conducta.

Con el nuevo rechazo judicial conocido este jueves, la condena se mantiene vigente mientras continúan las instancias de revisión solicitadas por la defensa.

Los hechos de administración fraudulenta probados

La Cámara consideró acreditados cuatro hechos concretos durante su gestión al frente de Colón:

  • Alquiler de un departamento en Puerto Madero, pagado con fondos del club y destinado a fines personales.
  • Compra de un microscopio con dinero de la institución, cuya adquisición no tuvo justificación institucional comprobada.
  • Manejo irregular de subsidios provinciales vinculados a la Copa América 2011, que generó un perjuicio patrimonial al ceder palcos y comprometer ingresos futuros.
  • Contratación de la empresa Datadistic, donde los jueces entendieron que no existió contraprestación verificable por los servicios facturados.

Situación judicial actual de Germán Lerche

Tras la condena, Lerche presentó recursos para revertir la sentencia, solicitando su absolución o la extinción de la acción penal por la duración del proceso, que supera los diez años. Sin embargo, la condena de tres años en suspenso continúa vigente hasta que haya una nueva resolución.

La causa se convirtió en un expediente emblemático en Santa Fe, tanto por su extensión en el tiempo como por el peso institucional y social de Colón. En el mismo proceso, otros exdirigentes del club también resultaron condenados mediante juicios abreviados.

