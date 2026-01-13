Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Finaliza la licencia que los dirigentes le otorgaron a Luis Rodríguez y en consecuencia este jueves, el Pulga dirá presente en la práctica de Colón

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 21:31hs
El Pulga se presentará a entrenar con el plantel de Colón.

Prensa Colón

El Pulga se presentará a entrenar con el plantel de Colón.

El Pulga Rodríguez no está en los planes del DT de Colón Ezequiel Medrán. El futbolista lo sabe desde principios de diciembre, cuando el director deportivo Diego Colotto se lo manifestó personalmente.

El Pulga dirá presente en el entrenamiento de Colón

Sin embargo, pasó más de un mes de esa charla y la realidad indica que nada cambió. Y es que Medrán sigue pensando lo mismo, tiene el aval de la dirigencia, pero el Pulga tiene un año más de contrato y piensa cumplirlo.

Por lo cual y más allá de que el viernes el presidente de Colón José Alonso se reunió con Roberto San Juan, la realidad es que el club no le acercó ninguna propuesta al representante del jugador.

LEER MÁS: "Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

En consecuencia, el jugador se presentará este jueves a los entrenamientos, ya que finaliza la licencia que le extendió la dirigencia buscando ganar tiempo.

El Pulga sabe que este 2026 es su último año como futbolista profesional y quiere retirarse con la camiseta rojinegra. Así las cosas, habrá que ver cual es la actitud que adopta la dirigencia.

Colón Pulga licencia
Noticias relacionadas
¿y ahora? la novela entre jose neris y colon sigue escribiendo capitulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

colon afronta la semana mas extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a uruguay

Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

dario sarmiento: colon es un gran desafio y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

alan ruiz fue ofrecido a colon, pero rapidamente le bajaron el pulgar

Alan Ruiz fue ofrecido a Colón, pero rápidamente le bajaron el pulgar

Lo último

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida

"Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

Último Momento
Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida

"Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

Assa comenzó a cortarle el agua a particulares y comercios que no pagan: el 50% ya regularizó su situación

Assa comenzó a cortarle el agua a particulares y comercios que no pagan: el 50% ya regularizó su situación

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"