Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Finaliza la licencia que los dirigentes le otorgaron a Luis Rodríguez y en consecuencia este jueves, el Pulga dirá presente en la práctica de Colón

El Pulga se presentará a entrenar con el plantel de Colón.

El Pulga Rodríguez no está en los planes del DT de Colón Ezequiel Medrán. El futbolista lo sabe desde principios de diciembre, cuando el director deportivo Diego Colotto se lo manifestó personalmente.

Sin embargo, pasó más de un mes de esa charla y la realidad indica que nada cambió . Y es que Medrán sigue pensando lo mismo, tiene el aval de la dirigencia, pero el Pulga tiene un año más de contrato y piensa cumplirlo.

Por lo cual y más allá de que el viernes el presidente de Colón José Alonso se reunió con Roberto San Juan, la realidad es que el club no le acercó ninguna propuesta al representante del jugador.

LEER MÁS: "Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

En consecuencia, el jugador se presentará este jueves a los entrenamientos, ya que finaliza la licencia que le extendió la dirigencia buscando ganar tiempo.

El Pulga sabe que este 2026 es su último año como futbolista profesional y quiere retirarse con la camiseta rojinegra. Así las cosas, habrá que ver cual es la actitud que adopta la dirigencia.