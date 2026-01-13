Uno Santa Fe | Colón | Colón

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por el préstamo de Nicolás Talpone por pedido de Iván Delfino y ahora define Colón

13 de enero 2026 · 17:35hs
Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

Estudiantes (RC) no baja los brazos y volvió a la carga por Nicolás Talpone en Colón. Luego de una primera oferta que no prosperó, el León presentó otra superadora en las últimas y así tentar a la dirigencia sabalera para cumplir el pedido del DT Iván Delfino.

Estudiantes (RC) insiste por Talpone y Colón ahora decide

La primera propuesta de préstamo fue rápidamente desestimada en Santa Fe por ser insuficiente. Sin embargo, el interés lejos estuvo de enfriarse. Iván Delfino lo tiene marcado como prioridad y en las últimas horas el club de Río Cuarto mejoró las condiciones de la negociación para intentar resolver el tema.

Talpone es visto como un volante todoterreno, capaz de aportar despliegue, equilibrio y dinámica, cualidades que lo convirtieron en una pieza muy tenida en cuenta por Ezequiel Medrán dentro del armado de Colón. Por eso, cualquier salida está sujeta a un análisis fino, tanto desde lo deportivo como desde lo económico.

Otro tema no menor es que justo es un lugar del campo donde hay una "superpoblación", por lo que no podría ser factible su salida para que se muestre en Primera, ya que es patrimonio de Colón. Pero acá tendrá mucho que ver lo que diga Medrán.

Según informan medios de Río Cuarto, con esta nueva propuesta la pelota pasó al campo de Colón, que deberá definir si mantiene su postura inicial o si abre la puerta a una eventual negociación. Por ahora, el escenario sigue abierto y el futuro de Talpone vuelve a quedar en el centro de la escena.

