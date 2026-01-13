Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

El plantel de Colón encara el pico de trabajo físico de la pretemporada, con dobles turnos y concentración. Ezequiel Medrán apuesta a la formación del grupo

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 14:39hs
Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada con el pico máximo de carga física, pero que también busca consolidar la identidad de un plantel profundamente renovado. Desde este lunes, se impulsan jornadas de doble turno, concentración y una agenda que tendrá continuidad con el viaje a Uruguay.

• LEER MÁS: El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Colón, en la parte más exigente en lo físico

El cuerpo técnico diagramó tareas de alta intensidad enfocadas en la resistencia, la fuerza y la puesta a punto general. Tras cada jornada, los jugadores permanecen concentrados en el Hotel de Campo, en un esquema que combina exigencia física con recuperación y control de cargas, una metodología habitual en etapas clave de la preparación.

Ezequiel Medrán
Ezequiel Medrán le da forma al nuevo Colón.

Ezequiel Medrán le da forma al nuevo Colón.

El objetivo es construir el sustento físico necesario para bancar la temporada de la Primera Nacional, especialmente después de las falencias que quedaron expuestas en 2025, donde el equipo sufrió en varios tramos, sobre todo con la lluvia de lesiones. En ese sentido, el cuerpo técnico entiende que esta fase de la pretemporada es determinante para sostener la intensidad a lo largo de un torneo largo y desgastante.

• LEER MÁS: Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Sin embargo, el enfoque de Ezequiel Medrán no se limita solo a lo físico, ya que considera que este tramo también es fundamental para la formación del grupo, teniendo en cuenta el profundo recambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2011086664014368920&partner=&hide_thread=false

La convivencia, la concentración y el trabajo en bloques cerrados aparecen como herramientas clave para fortalecer vínculos y generar cohesión interna, un factor que suele marcar diferencias en equipos competitivos.

• LEER MÁS: Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El plantel trabajará bajo este régimen hasta el sábado y el domingo emprenderá viaje a Paysandú, donde Colón disputará dos amistosos por la Serie Río de La Plata. Serán las primeras pruebas de cierta exigencia, ideales para empezar a medir el impacto del trabajo físico y seguir aceitando la idea de juego en un contexto competitivo.

Colón Ezequiel Medrán pretemporada
Noticias relacionadas
alan ruiz fue ofrecido a colon, pero rapidamente le bajaron el pulgar

Alan Ruiz fue ofrecido a Colón, pero rápidamente le bajaron el pulgar

neris no logra resolver su situacion con colon y america de cali se fijo en thiago vecino

Neris no logra resolver su situación con Colón y América de Cali se fijó en Thiago Vecino

colon suma sangre joven para la continuidad de la liga argentina

Colón suma sangre joven para la continuidad de la Liga Argentina

colon es un club que no deberia estar en esta categoria: bonansea y un regreso cargado de ilusion

"Colón es un club que no debería estar en esta categoría": Bonansea y un regreso cargado de ilusión

Lo último

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

Último Momento
¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

Volcó de noche en una ruta de Pergamino, pasó nueve horas atrapado esperando ayuda y sobrevivió

Volcó de noche en una ruta de Pergamino, pasó nueve horas atrapado esperando ayuda y sobrevivió

Givova prepara la nueva camiseta de Unión para la temporada 2026

Givova prepara la nueva camiseta de Unión para la temporada 2026

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"