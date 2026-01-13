Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

El plantel de Colón encara el pico de trabajo físico de la pretemporada, con dobles turnos y concentración. Ezequiel Medrán apuesta a la formación del grupo

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada con el pico máximo de carga física, pero que también busca consolidar la identidad de un plantel profundamente renovado. Desde este lunes, se impulsan jornadas de doble turno, concentración y una agenda que tendrá continuidad con el viaje a Uruguay .

Colón, en la parte más exigente en lo físico

El cuerpo técnico diagramó tareas de alta intensidad enfocadas en la resistencia, la fuerza y la puesta a punto general. Tras cada jornada, los jugadores permanecen concentrados en el Hotel de Campo, en un esquema que combina exigencia física con recuperación y control de cargas, una metodología habitual en etapas clave de la preparación.

El objetivo es construir el sustento físico necesario para bancar la temporada de la Primera Nacional, especialmente después de las falencias que quedaron expuestas en 2025, donde el equipo sufrió en varios tramos, sobre todo con la lluvia de lesiones. En ese sentido, el cuerpo técnico entiende que esta fase de la pretemporada es determinante para sostener la intensidad a lo largo de un torneo largo y desgastante.

Sin embargo, el enfoque de Ezequiel Medrán no se limita solo a lo físico, ya que considera que este tramo también es fundamental para la formación del grupo, teniendo en cuenta el profundo recambio.

La convivencia, la concentración y el trabajo en bloques cerrados aparecen como herramientas clave para fortalecer vínculos y generar cohesión interna, un factor que suele marcar diferencias en equipos competitivos.

El plantel trabajará bajo este régimen hasta el sábado y el domingo emprenderá viaje a Paysandú, donde Colón disputará dos amistosos por la Serie Río de La Plata. Serán las primeras pruebas de cierta exigencia, ideales para empezar a medir el impacto del trabajo físico y seguir aceitando la idea de juego en un contexto competitivo.