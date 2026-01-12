Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alan Ruiz fue ofrecido a Colón, pero rápidamente le bajaron el pulgar

Acercaron la opción del volante Alan Ruiz, sin embargo el mánager de Colón, Diego Colotto, lo desestimó por todo su contexto

12 de enero 2026 · 18:36hs
El nombre de Alan Ruiz, de 32 años, apareció fugazmente en el radar de Colón, aunque la posibilidad duró poco. En las últimas horas, el volante ofensivo fue ofrecido para reforzar el plantel, pero el mánager Diego Colotto le bajó el pulgar y descartó cualquier avance.

Colón desechó la opción de Alan Ruiz

La propuesta llamó la atención, porque Ruiz, de último paso por Estela Amadora de Portugal, reúne varias de las características que Ezequiel Medrán estaba buscando para terminar de completar el armado del equipo, sobre todo en cuanto a creatividad y desequilibrio en tres cuartos de cancha. Desde lo estrictamente futbolístico, incluso, podía representar un salto de calidad dentro del plantel.

Sin embargo, la evaluación fue integral. Más allá de sus condiciones técnicas, en Colón se analizó todo el contexto del jugador, incluyendo su presente, su recorrido y entorno. En ese balance general, la opción no terminó de convencer.

De este modo, Colón sigue firme en su línea de trabajo, priorizando perfiles que encajen no solo desde el juego, sino también desde lo colectivo y lo institucional. El mercado continúa abierto, pero el mensaje interno es claro: no se incorporará por nombre, sino por convicción.

