"Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

Adrián Marini fue despedido por la dirigencia de Colón y admitió que fue un golpe muy duro y que será difícil de sobrellevar

Después de muchos años trabajando en el club, incluso siendo el DT del equipo de Primera División, la nueva dirigencia de Colón decidió despedir a Adrián Chupete Marini.

Un jugador que fue símbolo en la institución, siendo clave en el ascenso a Primera División en 1995 luego de que el equipo permaneciera 14 años en la B Nacional.

El recordado gol de Chupete en Tucumán para el triunfo ante San Martín de Tucumán por 1-0 fue determinante para que después de tantos años de sufrimiento, Colón pudiera festejar.

Sin embargo y más allá de lo que implica el nombre de Marini en Colón, la nueva comisión directiva que preside José Alonso decidió cesantearlo, con el propósito de realizar una reestructuración.

En diálogo con Sol Play 91.5 Marini habló luego de saber que no continuará en Colón y se mostró muy golpeado por la decisión y por la forma en que se lo comunicaron.

La palabra de Adrián Marini

"El lunes a la mañana voy a la presentación de la pretemporada, en este caso para cubrir mi trabajo, y me encuentro que tengo que hablar con los abogados del club para ver mi salida de la institución", comenzó contando.

Y agregó: "Me agarró frío. Sinceramente te vienen todas las situaciones juntas en un segundo a la cabeza, todo lo que uno ha vivido por esta institución, que ha dejado el alma, la vida, ha dejado todo. Encontrarse así de golpe con esto me agarró muy frío, de golpe".

Respecto a las razones por la que lo cesantearon dijo: "El abogado con el que hablé me dijo que había algunas reestructuraciones que estaban haciendo y en este caso me ha tocado a mí, que lo acepto. En estos casos uno entiende que hay que renovar”.

"Toda mi vida fue estar dentro de la institución, este es mi trabajo. Se me va a hacer difícil, duro, va a ser duro, pero hay que seguir por la familia, dándole para adelante y esperar a ver qué sucede de aquí con lo que venga", expresó visiblemente angustiado.

En el tramo final de la charla manifestó: "Duele darlo todo y por ahí no conseguir nada. Uno da todo, uno se brinda por completo a la institución y por ahí duele no tener ese reconocimiento. Pero uno siempre lo dio con amor, obviamente que lo da con el corazón porque yo por Colón doy todo, doy la vida".

Y finalizó: "Pero también creo que dentro de estos 20 años que di todo, dejé el alma en la cancha, también eso lo tengo en cuenta. A la hora de poner las cartas sobre la mesa creo que todo eso lo tengo que tener en cuenta y se tiene que valorar también".